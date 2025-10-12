اقدام نافرجام قاچاقچی سیگار در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا حسن‌پور در این باره گفت: پرونده حمل و نگهداری 44 هزار و 300 پاکت سیگار خارجی به ارزش دو میلیارد و 587 میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه با توجه به مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط کالای کشف شده، متهم را به پرداخت دو میلیارد و 587 میلیون ریال جزای نقدی معادل یک برابر ارزش کالای قاچاق محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: برای حفظ سلامت عمومی و صیانت از حقوق شهروندان، با هرگونه؛ خرید، فروش، ترابری و نگهداری کالاهای خارج از روال قانونی به ویژه قاچاق فرآورده های دخانی و تقلبی برخورد می شود.

حسن‌پور ادامه داد: شهروندان می توانند گزارشات را در سامانه ارتباطی tazirat135.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع به آدرس بلوار شهید بابایی، جنب چهارراه استاندارد مراجعه کنند.

انتهای پیام/