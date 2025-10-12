با شکایت شهردار قزوین و مدیرعامل تیم فوتسال پردیس؛
خبرنگار ایلنا در قزوین به مدت 6 ماه ممنوعالکار شد
با شکایت شهردار قزوین و مدیرعامل تیم فوتسال پردیس و با صدور دستور شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین، خبرنگار خبرگزاری ایلنا در قزوین به مدت 6 ماه ممنوعالکار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، با شکایت مهدی صباغی شهردار قزوین و حمید یزدانیفرد مدیرعامل تیم فوتسال پردیس؛ شعبه نهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین ظهر امروز برای سید مصطفی جعفری خبرنگار خبرگزاری ایلنا در قزوین «قرار نظارت قضایی» شامل منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی را صادر کرد.
سیدمصطفی جعفری، خبرنگار ایلنا و مدیرمسئول سایت خبری تیتر قزوین به اتهام یک فقره نشر اکاذیب به شهردار قزوین و یک فقره هم نشر اکاذیب، افترا و توهین به مدیرعامل باشگاه فوتسال پردیس قزوین علاوه بر قرار تأمین به مدت 6 ماه ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی بهطور کلی شامل صفحه اختصاصی پیامرسانهای داخلی و خارجی شخصی و مربوط به رسانهها و فعالیتهای مرتبط با خبر و اطلاعرسانی از قبیل کامنت، استوری و مسئولیت از خانه مطبوعات استان شده است.
گفتنی است؛ جعفری در ماههای اخیر فعالیتهای رسانهای زیادی درباره آگاهسازی و تنویر افکار عمومی درباره اقدامات شهرداری قزوین انجام داده است.
این خبرنگار در حال حاضر با تودیع قرار تامین آزاد و به قرار نظارت قضایی صادره از شعبه نهم دادیاری قزوین اعتراض کرده است.