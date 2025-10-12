مدیرکل هواشناسی اردبیل:
وزش باد در مناطق مرکزی استان اردبیل پیش بینی می شود
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: براساس نقشههای هواشناسی وزش باد در مناطق مرکزی استان اردبیل پیش بینی می شود.
مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با آخرین وضعیت هواشناسی در استان اردبیل اظهار کرد: بر پایه آخرین خروجی مدلهای عددی پیشبینی وضع هوا امروز جو استان پایدار است و شاهد آسمانی غالباً صاف در اکثر مناطق خواهیم بود.
وی با بیان اینکه سرعت وزش باد ملایم تا متوسط پیشبینی میشود، ادامه داد: جهت وزش باد در شهرستانهای شمالی و همچنین اردبیل و نمین، شرقی خواهد بود؛ اما در شهرستانهای جنوبی و شهرستان های مشکینشهر، سرعین و نیر، جنوب غربی است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اضافه کرد: فردا دوشنبه با نفوذ جریانهای جنوبی و گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو، افزایش ابرناکی و در برخی نواحی نیمه شمالی استان، وقوع رگبار پراکنده باران انتظار میرود.
کوهی افزود: با وزش بادهای گرم و نسبتاً شدید بهویژه در مناطق مرکزی و جنوبی شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود و حتی وقوع گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.
وی با تاکید بر اینکه اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از هرگونه خسارت به هماستانیهای محترم توصیه میشود، گفت: روز سهشنبه جریانها مجدداً شمالی شده و کاهش دمای هوا انتظار میرود، آسمان در این روز صاف تا نیمهابری در برخی نواحی، همراه با مه صبحگاهی پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خاطرنشان کرد: از روز چهارشنبه در شهرستانهای بیلهسوار، پارسآباد، نمین و اردبیل، بهتدریج با تقویت رطوبت خزری، بر میزان ابرناکی افزوده شده و رخداد بارش خفیف باران دور از انتظار نخواهد بود.
کوهی افزود:این وضعیت جوی تا پایان هفته در این شهرستانها تداوم دارد؛ اما در سایر مناطق استان، آسمان در این مدت صاف تا نیمهابری همراه با وزش باد شرقی ملایم تا متوسط پیشبینی میشود.