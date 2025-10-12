به گزارش خبرنگار ایلنا ازکرمانشاه، منوچهر حبیبی ، استاندار کرمانشاه، در آیین جشنواره ملی کاریکاتور با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب که امروز (۲۰ مهرماه) در کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف منابع آبی اظهار کرد:«بحران آب دیگر یک مسئله صرفاً زیست‌محیطی نیست، بلکه آزمونی برای اخلاق، فرهنگ و مدیریت جامعه است. هر قطره آبی که هدر می‌رود، بخشی از حیات ما از دست می‌رود و این موضوع تنها مربوط به آینده نیست، بلکه واقعیتی است که امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.»

وی افزود: «آب صدای بی‌کلام زمین و صدای زندگی است. اگر جریان آب متوقف شود، حیات نیز خاموش می‌شود. بحران آب را باید نه‌تنها به‌عنوان چالشی طبیعی، بلکه به‌عنوان آزمونی فرهنگی و مدیریتی درک کنیم.»

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در مدیریت مصرف آب گفت:«هیچ طرح و تصمیمی بدون حضور مردم مؤثر نخواهد بود. اگر کشاورزان تنها ده درصد در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، بخش زیادی از بحران آبی کشور برطرف می‌شود. بحران آب تنها با اقدامات فنی و مهندسی حل نخواهد شد، بلکه باید اندیشه‌ها، روش‌ها و سبک زندگی‌مان را تغییر دهیم.»

وی تأکید کرد:«صرفه‌جویی امروز یعنی امنیت، سلامت و آرامش فردا. دیگر فرصتی برای تعلل باقی نمانده است. تابستان امسال نشان داد که با برنامه‌ریزی صحیح و همراهی مردم، می‌توان از سخت‌ترین شرایط با کمترین تنش عبور کرد.»

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در استان گفت:«علی‌رغم کاهش محسوس بارندگی، با تلاش مجموعه شرکت آب و فاضلاب و همکاری مردم، توانستیم تابستان را بدون بحران جدی پشت سر بگذاریم. صدها طرح کاهش تنش آبی در سطح شهری و روستایی در حال اجراست که با تکمیل آن‌ها، شاهد پایداری در تأمین آب شرب خواهیم بود.»

استاندار کرمانشاه همچنین با قدردانی از تلاش‌های شرکت آب و فاضلاب استان در برگزاری جشنواره کاریکاتور مدیریت مصرف آب گفت:«زبان هنر، زبانی اثرگذار و مهربان است که با لبخند هشدار می‌دهد. کاریکاتور می‌تواند وجدان بیدار جامعه باشد و آنچه آمار و گزارش‌ها قادر به بیانش نیستند، در جان مردم جاری سازد. هنر می‌تواند مردم را نسبت به بحران‌ها بیدار کند و به تغییر رفتار جمعی کمک نماید.»

وی در ادامه با اشاره به تقارن این رویداد با سالروز سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه در ۲۰ مهرماه ۱۳۹۰ افزود:«آن سفر تاریخی، سرآغاز تحولات و پروژه‌های بزرگی در مسیر توسعه استان بود. امروز نیز در ادامه همان مسیر، باید با نگاه فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی، توسعه پایدار را در همه عرصه‌ها دنبال کنیم.»

حبیبی در پایان ضمن قدردانی از مدیران و فعالان حوزه آب و فاضلاب استان گفت:

«در سفر اخیر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به کرمانشاه، اعتبارات قابل توجهی برای بخش آب و فاضلاب استان اختصاص یافت که بیانگر اهمیت این حوزه در اولویت‌های توسعه‌ای استان است. امیدواریم با تلاش مسئولان، همکاری مردم و لطف پروردگار، شاهد روزهای پربارش و کاهش دغدغه‌های آبی در ماه‌های آینده باشیم.»

در ادامه این مراسم غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو،جشنواره ملی کاریکاتور بامدیریت مصرف بهینه آب در کرمانشاه، با تأکید بر اهمیت ورود هنر و رسانه به عرصه فرهنگ‌سازی مصرف آب، گفت:«من سال‌ها در کنار جامعه فنی و مهندسی کشور در بخش‌های آب و برق فعالیت داشته‌ام و شهادت می‌دهم که متخصصان این حوزه با تمام توان خود برای حل مشکلات آب تلاش کرده‌اند، اما مسئله اصلی آن است که نگاه مدیران ما به موضوع آب، صرفاً فنی نبوده و باید از زاویه اجتماعی، فرهنگی و هنری نیز به آن پرداخت.»

وی با تقدیر از داوودی، و همکارانش برای برگزاری این جشنواره افزود:«این همکاران با نگاهی خلاقانه و فرهنگی، از دریچه هنر و رسانه به مسئله آب نگاه کردند و این در نوع خود اقدامی ارزشمند است. برگزاری چنین جشنواره‌ای در یک مجموعه فنی مهندسی نشان می‌دهد که مدیران آن، باور دارند حل بحران آب تنها از مسیر ابزارهای مهندسی ممکن نیست، بلکه نیازمند بیدارسازی اجتماعی از طریق زبان هنر و رسانه است.»

مقیمی با اشاره به نظریه «اقتصاد رفتاری» و نقش «تلنگرهای فرهنگی» در اصلاح رفتار عمومی اظهار داشت:«کاریکاتوریست‌ها می‌توانند جامعه را از خواب غفلت بیدار کنند. برخی از آثار این جشنواره به واقعیت پیوسته‌اند؛ از جمله کاریکاتورهایی که مهاجرت ناشی از خشکسالی را به تصویر کشیده‌اند. این آثار نشان می‌دهد که ظرفیت‌های فنی به تنهایی پاسخگو نیست و باید از قدرت تأثیرگذاری هنر بهره گرفت.»

مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو با بیان اینکه «آب یک مسئله بین‌بخشی است» گفت:«حل بحران آب صرفاً وظیفه وزارت نیرو نیست، بلکه همه دستگاه‌ها و اقشار جامعه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند. خوشبختانه امروز آب به یک گفتمان ملی تبدیل شده است و از سخنان رئیس‌جمهور تا رهنمودهای مقام معظم رهبری، همگی بر ضرورت تغییر الگوی مصرف تأکید دارند.»

وی با یادآوری سخنان رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه «دیگر نه زیر پای ما آبی هست و نه در پشت سر ما»، افزود«این واقعیتی است که باید بپذیریم. منابع آبی کشور محدود است و برای گذر از شرایط کنونی به تصمیم‌های دشوار نیاز داریم. مردم شریف و همراه ایران نشان داده‌اند که در همه بحران‌ها در کنار مسئولان هستند و این بار نیز با آگاهی‌بخشی هنرمندان و اصحاب رسانه می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت بحران آب ایفا کنند.»

مقیمی در پایان با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره گفت:«این رویداد ارزشمند تازه در آغاز راه است. لازم است آثار برگزیده در سراسر کشور به نمایش درآید تا تلنگری باشد برای همه ما. امیدوارم چنین ابتکارات فرهنگی در سایر شرکت‌ها و نهادهای وزارت نیرو نیز گسترش یابد.»

انتهای پیام/