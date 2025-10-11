حافظ، شاعر انسان و نماد آزاداندیشی ایرانی است

به گزارش ایلنا، سیدعباس صالحی امشب نوزدهم مهرماه در آیین بزرگداشت یادروز حافظ در شیراز با بیان اینکه شعر از نخستین روزهای پیدایش انسان با او همراه بوده، حافظ را «شاعر انسان» و نماد پیوند عرفان، حکمت و آزادگی ایرانی دانست و گفت: حافظ از معدود شاعران تاریخ است که در زمان خود به شهرت جهانی رسید و هنوز هم زبان او، زبان مشترک انسان‌هاست.

وی ادامه داد: سخن گفتن وجه مشترک انسان با بسیاری از موجودات است، اما شاعرانه اندیشیدن، مختص انسان است. انسانیت از جایی آغاز شد که بشر به شعر پناه برد و از نثر به نغمه رسید.

صالحی با اشاره به جایگاه جهانی شعر فارسی افزود: در میان شاعران بزرگ تاریخ بشری، پنج چهره ایرانی – فردوسی، مولوی، خیام، سعدی و حافظ – در قله شعر جهان ایستاده‌اند. هر یک از این شاعران عطر و طعم خاص خود را دارند، اما حافظ از میان آنان درخشان‌تر است، چراکه در زمان حیات خود نیز در بیرون از مرزهای ایران شناخته شد. به تعبیر گوته، سخن حافظ «همچون ابدیت، بی‌انتها»ست.

حافظ؛ شاعر چندوجهی و میراث زنده هویت ایرانی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح این پرسش که «راز عالم‌گیری شعر حافظ چیست؟» گفت: حافظ تنها میراث گذشته نیست، بلکه نماد هویت زنده ایرانی و اسلامی ماست. او شخصیتی چندضلعی داشت که هرکس از زاویه‌ای متفاوت به او می‌نگرد؛ از عارفان گرفته تا اندیشمندان و آزادگان جهان.

صالحی افزود: دیوان حافظ کوچک است، اما عصاره قرن‌ها عرفان و معنویت ایرانی–اسلامی در آن جمع شده است. پیش از اسلام، حکمت خسروانی در ایران رواج داشت و پس از اسلام، این حکمت با معنویت اسلامی درهم آمیخت؛ ترکیبی که در شعر حافظ به اوج رسید.

وی ادامه داد: هرکه به دیوان حافظ سر می‌زند، خود را در برابر اقیانوسی از معنا و معرفت می‌بیند. لقب «لسان‌الغیب» نیز از همین پیوند ژرف میان انسان و غیب هستی برمی‌خیزد؛ وجهی که او را در طول قرن‌ها برای جهانیان جذاب نگاه داشته است.

زبان بی‌مانند حافظ و جادوی بیان

وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان خود، سبک زبانی حافظ را اعجازآمیز توصیف کرد و گفت: از کلام وحی و سخن معصومان(ع) که بگذریم، زبان حافظ در ادبیات فارسی بی‌همتاست. حتی کسانی که فارسی نمی‌دانند، در برخورد با شعر او مجذوب موسیقی و زیبایی بیانش می‌شوند. ایهام‌ها، استعاره‌ها و لایه‌های پنهان معنایی شعر او، جهانی از ظرافت زبانی را در خود نهفته دارند.

صالحی با تأکید بر اینکه حافظ فقط شاعر عرفان نیست، بلکه شاعر آزادگی و آزاداندیشی است، افزود: حافظ ریاگریز و تعصب‌ستیز است؛ ویژگی‌ای که سبب شد مخاطبان غربی نیز با او احساس قرابت کنند. روح رندی و آزادی در شعر حافظ، راز جاودانگی او در جهان است.

وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: شیراز خوشبخت است که حافظ از دل آن برخاست؛ شاعری که در هیچ دوره‌ای نمی‌گنجد و از زمان فراتر رفته است. حافظ نه متعلق به قرن هشتم که بخشی از اسطوره‌های جاودانه بشریت است؛ چنان‌که امروز نیز صدای او از دل تاریخ به گوش می‌رسد.

