استاندار فارس در بیست و نهمین آیین بزرگداشت حافظ شیرازی:
بزرگداشت حافظ، بیانگر تعهد ما به فرهنگ و تمدن ایرانی است
استاندار فارس میراث معنویِ حافظ شیرازی را پلی مستحکم برای گفتوگوهای فرهنگی میان ملتها و بازخوانی اندیشههای او در سطح جهانی، را وظیفهای تمدنی توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امشب نوزدهم مهرماه در بیست و نهمین آیین بزرگداشت حافظ شیرازی، با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آیتالله دژکام نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، مدیران ملی و استانی دستکاههای فرهنگی و علمی، حافظپژوهان و علاقهمندان به شخصیت و اندیشههای حافظ در مجموعه حافظیه شیراز برگزار شد، گفت: امشب، خاک مُصلّی و این آرامگاه معنوی، شاهد حضور دلهایی است که به عشقِ معنویت، خرد، حقیقت و زیبایی در هم آمیختهاند؛ دلهایی که در این اندیشهاند تا پیام جاودانة حافظ را نه تنها در وطن، که در پهنهی گیتی، به گوش جانها برسانند.
وی با بیان اینکه حافظ، ادیبِ جاودانه ایران، بیش از یک شاعر بلکه حکیم و عارف، مفسر روح انسان و مرشدِ اندیشههایِ ژرفِ انسانی است، افزود: آثار او نه تنها میراثی ادبی، که گنجینهای از حکمت، انسانشناسی و معنویت است.
رئیس هیئت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی فارس ادامه داد: پژوهشهای حافظشناسی نشان میدهد که اندیشههای او، از نگاهِ شاعرانه به عشق و آزادگی تا فهم حقیقت و معنای زندگی، با پرسشهای بنیادین انسان در همه فرهنگها و اعصار هماهنگ و همسوست.
امیری با تأکید بر اینکه موضوع محوری بیست و نهمین یادروز خواجة اهل راز، «سیمای جهانی حافظ»، بر همین حقیقت استوار است، تصریح کرد: این حقیقت نشان میدهد سخن حافظ، مرز و زبان نمیشناسد؛ او با همه تمدنها، از شرق تا غرب، گفتوگو میکند. چنانچه بسیاری از بزرگان ادبیات و اندیشة دنیا در آثار خویش به عظمت حافظ اشاره کردهاند و او را نه تنها شاعر ایران، که شاعری جهانی دانستهاند.
استاندار فارس با بیان اینکه «این افتخار ماست که میراث معنویِ حافظ، همواره پلی مستحکم برای گفتوگوهای فرهنگی و ادبی میان ملتها رقم میزند.» خاطرنشان کرد: امروز که در وانفسای فقدانِ عقلانیت و خردورزی و عصری که گفتوگوی فرهنگها و تبادل اندیشهها بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است، بازخوانی حافظ و معرفی آثار او در سطح جهانی، نه تنها ضرورتی اجتناب ناپذیر، که وظیفهای تمدنی است.
امیری افزود: پژوهشهای میانرشتهای در حوزه ادبیات، فلسفه، عرفان و ترجمه و معرفیِ بینالمللی آثار او، میتواند سیمای جهانی حافظ را روشنتر و جایگاه ایرانِ فرهنگی را در جهان ارتقا بخشد.
استاندار فارس با تأکید بر اینکه در استان فارس، حافظ نه تنها میراثی ملی، که سرمایهای جهانی به شمار می رود، گفت: پاسداشت آثار او و معرفی سیمایِ جهانیاش، بیانگر تعهد ما به فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی است؛ فرهنگی که همواره الهامبخش اندیشه و هنر در جهان بوده و خواهد بود.
امیری در پایان، ابراز امیدواری کرد: راه حافظ در پرورش انسانهای خردمند تداوم داشته باشد و سیمای جهانی او، همیشه چراغ هدایت و امید برای انسانهای تشنهی معنویت در سراسر جهان باشد.