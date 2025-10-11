نماینده مردم تنکابن در مجلس:
مازندران باید از حلقههای مفقوده توسعه عبور کند
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت عبور از چالشهای موجود و توسعه پایدار، گفت: مازندران به دلیل برخی محدودیتها، همچنان از ظرفیتهای عظیم خود بهرهبرداری نکرده است و باید با مدیریت هوشمند و شجاعت در اتخاذ تصمیمات، حلقههای مفقوده توسعه را از پیش رو برداشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید شمسالدین حسینیعصر شنبه در جلسه شورای اداری مازندران ضمن تقدیر از تلاشهای استاندار مازندران و مقامات استان در شرایط سخت اقتصادی سالهای اخیر، گفت: سال ۱۴۰۴ به مراتب از سال ۱۴۰۳ سختتر خواهد بود و به نظر من، یکی از سختترین سالها پس از انقلاب است. اما با همت و همافزایی مسئولان و مردم، میتوانیم از این چالشها عبور کنیم.
وی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی استان اشاره کرد و افزود: مازندران، علیرغم اینکه در جنگها درگیر نبوده، اما فشارهای زیادی را از دوران جنگ و حتی تحریمها تحمل کرده است. از این رو، یکی از استانهایی است که با چالشهای زیاد به ویژه در حوزههای اقتصادی و زیرساختی روبهرو است.
حسینی با بیان اینکه بخشی از مشکلات موجود به خود ما و نحوه مدیریت منابع برمیگردد، تصریح کرد: محدودیتهای طبیعی و قانونی در استان مانند محدودیتهای مربوط به زمین و منابع طبیعی، سبب شده که نتوانیم به طور کامل از فرصتها و ظرفیتهای موجود بهرهبرداری کنیم. این محدودیتها بسیاری از پروژهها و سرمایهگذاریها را به تعویق انداخته و حتی برخی از آنها را متوقف کرده است.
نماینده مردم تنکابن در مجلس، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و لزوم همافزایی دولت و مجلس برای عبور از مشکلات اقتصادی، ادامه داد: در دهههای اخیر، دولتها به جای تمرکز بر تأمین خدمات عمومی به سمت تولید کالا و خدمات رفتهاند. این تغییر نگرش بهطور واضح بر عملکرد دولتها تأثیر گذاشته و باعث شده تا بسیاری از وظایف اصلی آنها بهدرستی انجام نشود. امروز وزیر آموزش و پرورش باید در مجلس پاسخ دهد که چرا درصد قبولی دانشآموزان پایین آمده، در حالی که برای مدالآوری در المپیادهای علمی هیاهو میکنیم.
وی در ادامه افزود: امروز ما شاهد وضعیت مشابهی در حوزه بهداشت و درمان نیز هستیم؛ با وجود اینکه بیمارستانهای دولتی زیادی ساخته شدهاند، اما عملاً بسیاری از مردم برای خدمات بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی مراجعه میکنند، چرا که دولت نتوانسته است در تأمین خدمات عمومی به خوبی عمل کند.
حسینی همچنین انتقاداتی نسبت به نقش دولت در بازار کار داشت و افزود: دولت بهجای تسهیلگری و حمایت از بخش خصوصی، خود به یک کارفرمای بزرگ تبدیل شده است. این مسأله باعث شده که بسیاری از پروژههای عمرانی و تولیدی بدون بهرهبرداری باقی بمانند و منابع به درستی مدیریت نشوند.
وی به پروژههایی که در استان مازندران با تأخیر مواجه شده و یا متوقف شدهاند اشاره کرد و گفت: اگر پیگیریهای مستمر نمایندگان و مسئولان محلی نبود، بسیاری از پروژههای استان حتی به مراحل اجرایی هم نمیرسیدند.
نماینده مردم تنکابن با اشاره به برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از اهداف اصلی برنامههای توسعه، رشد اقتصادی و کاهش تورم است. اما در حال حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و مازندران نشاندهنده این است که نتوانستهایم به اهداف برنامه دست یابیم. رشد اقتصادی که قرار بود در سالهای گذشته به هشت درصد برسد، حالا به کمتر از دو درصد کاهش یافته و نرخ تورم نیز از ۵۰ درصد عبور کرده است.
وی تأکید کرد که برای موفقیت برنامهها، باید "حلقههای مفقوده" در توسعه استان و کشور شناسایی و برطرف شود.
این نماینده مجلس در خصوص مشکلات مالی و اقتصادی کشور بیان کرد: ما در کشوری با منابع انرژی فراوان، همچنان با کسری بودجه و مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستیم. علت اصلی این موضوع را باید در خودِ سیستم مدیریتی جستجو کنیم.
حسینی در پایان سخنان خود پیشنهاداتی برای اصلاح وضعیت اقتصادی استان و کشور مطرح کرد و گفت: دولت باید به جای تمرکز بر تملک داراییهای سرمایه، نقش تسهیلگر و حمایتی خود را ایفا کند. همچنین، باید به نحوی عمل کنیم که فرآیند صدور مجوزهای کسبوکار سادهتر شود و مردم و بخش خصوصی بتوانند با شرایط بهتری فعالیت کنند.
وی در ادامه اظهار داشت: ما باید از ظرفیتهای ویژه استان، مانند موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی ماهر، بهرهبرداری بیشتری داشته باشیم. برای این منظور، نیاز به برنامهریزی دقیق و همکاری بین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی داریم.
حسینی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر و اصلاح نگاهها در تمامی سطوح مدیریتی، اظهار امیدواری کرد که با همکاری و همافزایی مسئولان، مشکلات اقتصادی مازندران و کشور برطرف شود و این استان بتواند جایگاه واقعی خود را در توسعه پایدار پیدا کند.