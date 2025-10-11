آغاز نخستین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداری کلانشهرها در کرج
مشاور شهردار و مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرج از آغاز «نخستین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداری کلانشهرها» همزمان با دومین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداریهای استان البرز خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، مظاهر سعیدی سیرائی با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با همکاری مرکز پژوهشهای شورای اسلامی شهر کرج برگزار میشود و هدف از برگزاری آن، تجلیل از پژوهشگران شهرداریهای کلانشهرها و استان البرز و ایجاد بستری برای ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی در زمینههای شهرسازی، محیط زیست، حملونقل و خدمات شهری است.
وی افزود: برگزاری این رویداد میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباط میان دانشگاهها و مدیریت شهری و بهرهگیری از ظرفیت علمی پژوهشگران در تصمیمسازیهای شهری باشد.
مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرج با اشاره به محورهای علمی جشنواره خاطرنشان کرد: در این جشنواره، پژوهشگران از کلانشهرهای سراسر کشور با ارائه مقالات و طرحهای نوآورانه در موضوعاتی همچون شهر هوشمند و تحول دیجیتال، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، حکمرانی، سیاستگذاری و اقتصاد شهری، و بازآفرینی فضاهای شهری با یکدیگر به رقابت میپردازند.
سعیدی ادامه داد: علاقهمندان میتوانند برای آگاهی از محورهای علمی جشنواره و ارسال آثار خود تا پایان آذرماه سال جاری به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی barnamerizi.karaj.ir/festival مراجعه کنند.
وی در پایان گفت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، برگزیدگان و پژوهشگران برتر در بخشهای مختلف معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.