آغاز نخستین جشنواره پژوهشگران برتر شهرداری کلانشهرها در کرج

به گزارش ایلنا از البرز، مظاهر سعیدی سیرائی با اعلام این خبر گفت: این جشنواره با همکاری مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر کرج برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، تجلیل از پژوهشگران شهرداری‌های کلانشهرها و استان البرز و ایجاد بستری برای ارائه دستاوردهای علمی و کاربردی در زمینه‌های شهرسازی، محیط زیست، حمل‌ونقل و خدمات شهری است.

وی افزود: برگزاری این رویداد می‌تواند گامی مؤثر در جهت تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و مدیریت شهری و بهره‌گیری از ظرفیت علمی پژوهشگران در تصمیم‌سازی‌های شهری باشد.

مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرج با اشاره به محورهای علمی جشنواره خاطرنشان کرد: در این جشنواره، پژوهشگران از کلانشهرهای سراسر کشور با ارائه مقالات و طرح‌های نوآورانه در موضوعاتی همچون شهر هوشمند و تحول دیجیتال، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، حکمرانی، سیاستگذاری و اقتصاد شهری، و بازآفرینی فضاهای شهری با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

سعیدی ادامه داد: علاقه‌مندان می‌توانند برای آگاهی از محورهای علمی جشنواره و ارسال آثار خود تا پایان آذرماه سال جاری به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی barnamerizi.karaj.ir/festival مراجعه کنند.

وی در پایان گفت: پس از پایان مهلت ارسال آثار، برگزیدگان و پژوهشگران برتر در بخش‌های مختلف معرفی و از آنان تقدیر خواهد شد.

