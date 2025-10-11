شهردار کرج:
تخلفات دو دهه گذشته ساختمانهای پرخطر را به شهر تحمیل کرده است
شهردار کرج گفت: تخلفات گذشته در حوزه ساختوساز، امروز دامنگیر شهر شده و ساختمانهای ناایمن و پرخطر را برای مدیریت شهری بهجا گذاشته است.
به گزارش ایلنا از البرز، مهرداد کیانی با بیان اینکه بخشی از این تخلفات به بیش از دو دهه پیش بازمیگردد، اظهار کرد: در دوره کنونی تلاش شده هیچگونه تخلفی در حوزه ساختوساز صورت نگیرد و در این زمینه به شهروندان اطمینان میدهیم، اما آنچه از گذشته باقی مانده، امروز به خطری بالقوه برای شهر تبدیل شده است.
وی افزود: با تدابیر شهرداری و حمایت کامل شورای اسلامی شهر، روشهای عبور از این وضعیت مشخص شده و مصوبهای ارزشمند نیز بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری در شورای شهر به تصویب رسیده که در کشور بینظیر است و دیگر شهرها از چنین ظرفیتی برخوردار نیستند.
شهردار کرج توضیح داد: بر اساس این مصوبه، در بازسازی ساختمانهای واقع در بافت فرسوده، هیچ مبلغی بابت عوارض ساخت و صدور پروانه از مالکان دریافت نمیشود. همچنین در صورت تجمیع املاک، مالکان از امتیاز یک طبقه مازاد برخوردار خواهند شد.
کیانی خاطرنشان کرد: «در صورتی که حجم تجمیع از سطح مشخصی فراتر باشد، علاوه بر دو طبقه مازاد، امتیاز کاربری تجاری نیز به مالکان اعطا میشود.
به گفته شهردار کرج، اجرای این طرح از حدود یکسال و نیم پیش آغاز شده و تاکنون استقبال خوبی بهویژه در منطقه دو ـ به عنوان یکی از مناطق پرتراکم از نظر بافت فرسوده ـ صورت گرفته است.
شهردار کرج در پایان تأکید کرد: ایمنی ساختمانهای شهر نهتنها برای ساکنان، بلکه برای کل مدیریت شهری و شهروندان اهمیت دارد و ضامن موفقیت ما در شرایط بحران خواهد بود.