خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ عضو شورای شهر سرپل‌ذهاب سلب عضویت شدند

۲ عضو شورای شهر سرپل‌ذهاب سلب عضویت شدند
کد خبر : 1698422
لینک کوتاه کپی شد.

۲ عضو شورای شهر سرپل ذهاب بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور، سلب عضویت شدند.

به گزارش ایلنا، فرماندار سرپل‌ذهاب روز شنبه در گفت و گویی  اظهار کرد: بهرام اکبری و کیوان امینی ۲ عضو شورای شهر سرپل ذهاب بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور از ادامه فعالیت در شورای شهر سلب عضویت شدند که به دلیل برکناری دائم آنها شیرزاد صیدی و مسعود مروتی از اعضای علی البدل به عنوان جایگزین این افراد عضو اصلی شورای شهر سرپل ذهاب می‌شوند.

میرحسین رحیمی اظهار کرد: این تغییرات در راستای اجرای قانون و حفظ انسجام عملکرد شورای اسلامی شهر صورت گرفته و انتظار می‌رود با حضور اعضای جدید روند خدمت‌رسانی به شهروندان با قوت بیشتری ادامه یابد.

سرپل‌ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت و پنج عضو اصلی شورای اسلامی شهر دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ