به گزارش ایلنا، فرماندار سرپل‌ذهاب روز شنبه در گفت و گویی اظهار کرد: بهرام اکبری و کیوان امینی ۲ عضو شورای شهر سرپل ذهاب بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور از ادامه فعالیت در شورای شهر سلب عضویت شدند که به دلیل برکناری دائم آنها شیرزاد صیدی و مسعود مروتی از اعضای علی البدل به عنوان جایگزین این افراد عضو اصلی شورای شهر سرپل ذهاب می‌شوند.

میرحسین رحیمی اظهار کرد: این تغییرات در راستای اجرای قانون و حفظ انسجام عملکرد شورای اسلامی شهر صورت گرفته و انتظار می‌رود با حضور اعضای جدید روند خدمت‌رسانی به شهروندان با قوت بیشتری ادامه یابد.

سرپل‌ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار نفر جمعیت و پنج عضو اصلی شورای اسلامی شهر دارد.

