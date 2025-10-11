نخستین هیئت تجاری خارجی وارد شیراز شد

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس در این خصوص گفت: هیئت های تجاری و فعالان اقتصادی از هشت کشور قطر، عمان، کویت، عراق، عربستان، امارات متحده عربی، یمن و افغانستان برای بازدید از این رویداد به شیراز سفر می‌کنند و طی چهار روز برگزاری نمایشگاه، از توانمندی‌های صادراتی استان فارس در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و سایر بخش‌ها بازدید خواهند کرد.

محسن نهاوندی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۲۰ هیئت تجاری و فعال اقتصادی از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس طی 4 روز از رویداد شیراز اکسپو بازدید خواهند کرد؛ این حضور نشان‌دهنده اهمیت و توانمندی های اقتصادی استان فارس در توسعه روابط تجاری است و آغاز فصل جدیدی از تعاملات اقتصادی کشورهای همسایه با استان فارس به‌شمار می‌رود.

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس با هدف معرفی توانمندی های صادراتی ایران و استان فارس به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس برگزار خواهد شد.

