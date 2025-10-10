خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت شدید جوانی ۲۵ ساله در کویر مرنجاب

مصدومیت شدید جوانی ۲۵ ساله در کویر مرنجاب
کد خبر : 1698114
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اورژانس کاشان گفت: بی‌احتیاطی راننده یک خودروی آفرود در کویر مرنجاب، منجر به مصدومیت شدید جوانی ۲۵ ساله شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی پور اظهار کرد: در پی برخورد خودروی آفرود با این جوان، مصدوم دچار آسیب شدید در ناحیه هر دو لگن شد و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نوش‌آباد و تیم امداد جمعیت هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به شدت جراحات و شرایط دشوار منطقه، نیاز به انتقال هوایی احساس شد.

رئیس مرکز اورژانس کاشان افزود: با هماهنگی واحد EOC دانشگاه با مرکز علوم پزشکی قم، بالگرد امدادی به سرعت به محل حادثه اعزام و اقدامات درمانی اولیه برای مصدوم انجام شد.

فرزندی پور تصریح کرد: مصدوم پس از تثبیت وضعیت عمومی، توسط بالگرد به بیمارستان شهید بهشتی قم منتقل شد.

گفتنی است وقوع چنین حوادثی در منطقه کویری مرنجاب، که به دلیل مسیرهای صعب‌العبور و نبود زیرساخت‌های امدادی زمینی همواره خطرآفرین است، پیش‌تر نیز موجب بروز سوانح مشابهی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ