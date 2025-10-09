نماینده جبهه اصلاحات در استان کرمانشاه:
ضرورت بازآفرینی نقش جوانان و بانوان در جریان اصلاحات
نماینده جبهه اصلاحات در استان کرمانشاه بر تعامل مثبت با مدیریت جدید استان و ضرورت بازآفرینی نقش جوانان و بانوان در جریان اصلاحات تأکید داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان, احمد صفری، نماینده جبهه اصلاحات در استان کرمانشاه امروز در نخستین نشست جبهههای اصلاحات منطقه غرب کشور در سالن جلسات کانون دانشآموزی همدان با اشاره به وضعیت سیاسی و تشکیلاتی استان کرمانشاه اظهار کرد: خوشبختانه طی سالهای اخیر، بهرغم برخی چالشها، شاهد حضور و همراهی فعال اعضای جبهه اصلاحات در استان بودهایم؛ پس از تشکیل دولت جدید نیز تعامل مثبتی میان مجموعه اصلاحطلبان و مدیریت استان شکل گرفته است.
وی بیان کرد: استان کرمانشاه از نظر ترکیب قومی و فرهنگی یکی از مناطق مهم کشور است و حضور اصلاحطلبان در عرصههای اجتماعی و سیاسی میتواند در ارتقای گفتوگو، همگرایی و توسعه منطقهای نقشآفرین باشد.
نماینده جبهه اصلاحات در استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در سازوکارهای درونی جبهه اصلاحات عنوان کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر، فعالیت تشکلهای دانشجویی و جوانان اصلاحطلب تا حد زیادی کاهش یافته است و این موضوع باید در اولویت برنامههای بازآفرینی جریان قرار گیرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر میانگین سنی نیروهای فعال در استان بالای ۴۰ سال است و این نشان میدهد که برای جذب و پرورش نسل جدید اصلاحطلبان باید برنامهریزی جدیتری انجام شود.
صفری بر لزوم توجه به نقش بانوان، تقویت ارتباطات میاناستانی و انسجام تشکیلاتی در سطح منطقه غرب کشور تأکید کرد.
اصلاحطلبان پیش از حذف از سوی رقبا، خود را از صحنه کنار زدهاند
وی در بخش دوم سخنان خود گفت: واقعیت این است که امروز ما پیش از آنکه رقیب یا حاکمیت بخواهد جبهه اصلاحات را حذف کند، خودمان در حال حذف خود هستیم و جریان اصلاحات در سالهای گذشته نتوانسته بازتولید مؤثری از گفتمان خود ارائه دهد و ارتباط ارگانیک و سازمانیافته با بدنه استانی را حفظ کند.
نماینده جبهه اصلاحات استان کرمانشاه افزود: در دو سال اخیر تلاشهایی برای پویایی مجدد جریان اصلاحات آغاز شده و استانها فعالتر شدهاند، اما هنوز راه زیادی در پیش است و اگر میخواهیم در سپهر سیاسی کشور باقی بمانیم و اثرگذار باشیم، باید برنامههای جدیتر، هدفمندتر و منسجمتری تدوین و اجرا کنیم.
وی با اشاره به ضرورت فعالتر شدن مرکز جبهه اصلاحات گفت: انتظار میرود مرکز جبهه در تعامل با دولت نقش پررنگتری ایفا کند و نمیتوان صرفاً به نام اصلاحطلبی در عرصه سیاست حضور داشت اما در عمل از پیگیری مطالبات مردم و نقد سازنده دولت غافل شد.
صفری با بیان اینکه سیاستورزی مسئولانه به معنای مطالبهگری، تعامل و نقد منصفانه است، نه کنارهگیری و سکوت تأکید کرد: امروز کشور در شرایط حساس و پیچ تاریخی مهمی قرار دارد و لازم است تفکر اصلاحطلبی با حضور فعالتر، واقعبینانهتر و تأثیرگذارتر در عرصههای سیاسی و مدنی ایفای نقش کند و رسانهها و نخبگان نیز باید با رویکردی منصفانهتر به جریان اصلاحات بنگرند.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به نقش شوراها و نهادهای مدنی بیان کرد: حضور اصلاحطلبان در حوزههای اجتماعی و مدنی ضعیف بوده و باید با نگاه جدیتر و برنامهمحور به این عرصه بازگردیم و تنها با مشارکت واقعی مردم است که میتوان به بهبود شرایط کشور و تقویت اعتماد عمومی امیدوار بود.