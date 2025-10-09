ضرورت تعیین تکلیف فوری با دولت و حمایت مشروط از پزشکیان!

به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان ، نادری نماینده جبهه اصلاحات در استان مرکزی، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست جبهه‌های اصلاحات منطقه غرب کشور در سالن جلسات کانون دانش‌آموزی همدان با اشاره به تجربه‌های گذشته جبهه اصلاحات اظهار کرد: استراتژی ما همیشه این بوده که با نامزد اختصاصی خود وارد انتخابات شویم، اما در انتخاب نامزد دچار خطا شدیم؛ نامزدی که از کار حزبی گریزان بود و افتخار می‌کرد که فعالیت حزبی نکرده، گزینه ما شد.

وی با بیان اینکه حمایت ما از آقای پزشکیان به دلیل جلوگیری از جنگ بود، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز، نتیجه وعده‌ها و انتظار ما نبوده است افزود: ما تاکنون از دولت حمایت کردیم، اما اکنون لازم است رابطه و موضع جبهه اصلاحات با آقای پزشکیان مشخص شود.

نماینده جبهه اصلاحات در استان مرکزی با اشاره به اینکه جبهه اصلاحات کشور باید سریعاً جلسه‌ای با آقای پزشکیان برگزار کند و روشن شود که ایشان می‌خواهد شعار مقاومت بدهد و یا از وعده‌های انتخاباتی خود فاصله گرفته است افزود: بیش از این نمی‌توان سرمایه اجتماعی جبهه اصلاحات را هزینه رفتارهای نامشخص دولت کرد.

وی همچنین در مورد انتخابات شوراها و عملکرد اصلاح‌طلبان در دولت گفت: بسیاری از افرادی که در دولت پست گرفته‌اند، هیچ موضع‌گیری و اظهار نظر روشنی نداشته‌اند و انتظار داریم جبهه اصلاحات در این زمینه نیز فعالانه تصمیم‌گیری کند.

نادری در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی اصلاح‌طلبان و با اشاره به تجربه‌های گذشته انتخابات شوراها و مجلس افزود: افراد اصلی ما که همیشه در میدان حضور داشتند، بلااستثنا رد صلاحیت شدند و هیچ‌یک از نیروهای درجه یک اصلاح‌طلب پستی نگرفته‌اند؛ با این وضعیت، چگونه انتظار داریم دوباره وارد انتخابات شویم و کسانی شبیه مدیران ناکارآمد گذشته را وارد شوراهای شهر کنیم و به مردم پاسخگو باشیم؟

وی با اشاره به اینکه تجربه دوره‌های قبلی نشان داده که برخی از افراد دست دوم وقتی وارد شورا یا مجلس شدند، یا معامله کردند یا مرعوب شدند و برنامه‌های ما را خراب کردند گفت: نباید دوباره از همان سوراخ گزیده شویم و امید بی‌مورد داشته باشیم.

نماینده جبهه اصلاحات در استان مرکزی همچنین به احضار فعالان و حامیان دولت اشاره کرد و گفت: اگر حامیان اصلی رئیس‌جمهور نتوانند در مورد وضعیت کشور اظهار نظر کنند، چه کسی می‌تواند؟ محدودیت‌ها موجب شده که هیچ تاثیری در روند دولت نداشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت از مسیر وعده‌های انتخاباتی فاصله گرفته، لازم است جبهه اصلاحات سریعاً رابطه خود با دولت و با آقای پزشکیان را مشخص کند تا از این باتلاق بیرون بیاید و آبروی خود را حفظ کند.

نادری تاکید کرد: ما نباید سرمایه اجتماعی خود را هزینه رفتارهای نابخردانه کنیم؛ اصلاح‌طلبان باید در این شرایط با دقت و صراحت موضع‌گیری کنند و تصمیم‌های استراتژیک خود را سریعاً اتخاذ کنند.

