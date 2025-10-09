خودکشی منجر به فوت یک سرایدار مدرسه در کرج/ بررسی علل حادثه از سوی آموزش و پرورش البرز

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، در روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه حادثه‌ای ناگوار در فاز ۳ رجایی‌شهر کرج رخ داد که در پی آن، یک سرایدار آموزش و‌ پرورش استان البرز، جان خود را از دست داد.

در این ارتباط، روز گذشته اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

«متأسفانه مطلع شدیم، صبح امروز چهارشنبه، ۱۶ مهرماه، در پی حادثه ناگواری در فاز ۳ رجایی‌شهر کرج، یکی از همکاران، دچار آسیب شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، مصدوم با حضور به موقع عوامل اورژانس، با همراهی نماینده اداره آموزش و پرورش، به بیمارستان منتقل شد.

در همان لحظات اولیه این اتفاق، مسئولان آموزش و پرورش (رئیس اداره حراست و کارشناس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ شهرستان) با هدف فراهم نمودن تمهیدات لازم برای درمان فوری و بهبودی این همکار محترم، در مرکز اورژانس حضور یافتند.

بنا بر اعلام مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، اقدامات لازم برای بررسی علل وقوع این حادثه در دست بررسی است.»

لازم به ذکر است براساس پیگیری‌های خبرنگار ایلنا، متأسفانه این همکار آموزش و‌ پرورش البرزی (سرایدار مدرسه دولتی در کرج) در اقدامی دست به خودکشی زده و‌ به رغم تلاش‌های تیم درمان، در بیمارستان جان باخت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیر مدرسه پیش‌تر درخواست جابجایی وی را به اداره آموزش و‌ پرورش ناحیه ۳ مطرح کرده بود. همچنین گفته می‌شود این سرایدار خانواده‌ای نداشته، در حالی‌که طبق ضوابط آموزش و پرورش، سرایدار مدارس دولتی صرفاً در صورت تأهل و داشتن خانواده مجاز به خدمت در این سمت هستند.

