خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خودکشی منجر به فوت یک سرایدار مدرسه در کرج/ بررسی علل حادثه از سوی آموزش و پرورش البرز

خودکشی منجر به فوت یک سرایدار مدرسه در کرج/ بررسی علل حادثه از سوی آموزش و پرورش البرز
کد خبر : 1697887
لینک کوتاه کپی شد.

در پی وقوع حادثه‌ای تلخ، یکی از همکاران آموزش و‌ پرورش البرزی که به‌عنوان سرایدار در یک مدرسه دولتی در کرج مشغول به کار بود، بر اثر خودکشی جان خود را از دست داد. بنا بر اعلام اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳، بررسی ابعاد و علل این حادثه از سوی مسئولان استانی در دست انجام است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، در روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه حادثه‌ای ناگوار در فاز ۳ رجایی‌شهر کرج رخ داد که در پی آن، یک سرایدار آموزش و‌ پرورش استان البرز، جان خود را از دست داد.

در این ارتباط، روز گذشته اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ کرج، اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است:

«متأسفانه مطلع شدیم، صبح امروز چهارشنبه، ۱۶ مهرماه، در پی حادثه ناگواری در فاز ۳ رجایی‌شهر کرج، یکی از همکاران، دچار آسیب شد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، مصدوم با حضور به موقع عوامل اورژانس، با همراهی نماینده اداره آموزش و پرورش، به بیمارستان منتقل شد.

در همان لحظات اولیه این اتفاق، مسئولان آموزش و پرورش (رئیس اداره حراست و کارشناس اداره ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش استان و مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۳ شهرستان) با هدف فراهم نمودن تمهیدات لازم برای درمان فوری و بهبودی این همکار محترم، در مرکز اورژانس حضور یافتند.

بنا بر اعلام مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، اقدامات لازم برای بررسی علل وقوع این حادثه در دست بررسی است.»

لازم به ذکر است براساس پیگیری‌های خبرنگار ایلنا، متأسفانه این همکار آموزش و‌ پرورش البرزی (سرایدار مدرسه دولتی در کرج) در اقدامی دست به خودکشی زده و‌ به رغم تلاش‌های تیم درمان، در بیمارستان جان باخت.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیر مدرسه پیش‌تر درخواست جابجایی وی را به اداره آموزش و‌ پرورش ناحیه ۳ مطرح کرده بود. همچنین گفته می‌شود این سرایدار خانواده‌ای نداشته، در حالی‌که طبق ضوابط آموزش و پرورش، سرایدار مدارس دولتی صرفاً در صورت تأهل و داشتن خانواده مجاز به خدمت در این سمت هستند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ