به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی عصر امروز ۱۷ مهرماه در آیین جشنواره سیب سپیدان که در هماشهر برگزار شد، اظهار داشت: مردم سپیدان از پرتلاش‌ترین و نجیب‌ترین بهره‌برداران بخش کشاورزی هستند که با تلاش شبانه‌روزی در عرصه تولید، نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به ابتکار نماینده مردم سپیدان و بیضا در برگزاری این جشنواره، افزود: جشنواره سیب سپیدان یک گام مؤثر در مسیر برندسازی و معرفی توانمندی‌های کشاورزی شهرستان است. این منطقه سال‌هاست که به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید سیب در کشور شناخته می‌شود و بخش قابل‌توجهی از سیب تنظیم بازار شب عید و سایر ایام سال از این شهرستان تأمین می شود.

بهجت حقیقی با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از تولید صرف به سمت ارزش‌آفرینی و صادرات گفت: سیب سپیدان به لحاظ کیفیت، طعم و ماندگاری، توان رقابت با محصولات مشابه در سطح بین‌المللی را دارد. در برنامه سال آینده، صادرات این محصول در اولویت کاری سازمان قرار دارد و جشن «صادرات سیب سپیدان» با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

مدیرکل جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: متأسفانه سهم تولیدکننده از سود نهایی بازار بسیار پایین است و این مسئله باید با برندسازی، ساماندهی زنجیره تولید تا بازار، و جذب سرمایه‌گذاران جدید برطرف شود.

وی افزود: توسعه کشاورزی بدون حضور فعال سرمایه‌گذاران و اصلاح مدل‌های عرضه و فروش ممکن نیست.

مدیرکل جهادکشاورزی فارس با اشاره به برنامه استان برای هوشمندسازی کشاورزی و افزایش بهره‌وری اظهار داشت: اتاق فکری با حضور دانشگاهیان، کشاورزان، و تشکل‌های صنفی در حال شکل‌گیری است تا الگوی نوینی برای توسعه پایدار کشاورزی ارائه شود. همچنین با تشکیل «ستاد الگوی کشت» در سطح استان، کشاورزی فارس از مدل سنتی فاصله گرفته و به سمت فناوری‌محور شدن حرکت می‌کند.

بهجت حقیقی با بیان اینکه شهرستان سپیدان ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب گردشگری کشاورزی را دارد، گفت: پیوند میان تولید محصولاتی نظیر سیب با صنعت گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه شود.

وی خاطرنشان کرد: آینده ایران در دستان نوجوانان امروز است و وظیفه ماست که با تلاش، برنامه‌ریزی و صداقت، کشور را در مسیر پیشرفت و خودکفایی قرار دهیم.

جشنواره سیب جلوه‌ای از پیوند فرهنگ ایرانی، سلامت و تلاش کشاورزان است

امام جمعه شهرستان سپیدان نیز در این مراسم گفت: این جشنواره، یادآور اصالت فرهنگی، نماد سلامت و تجلی زحمات صادقانه کشاورزان و مسئولان متعهد است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی با تقدیر از مسئولان و دست‌اندرکاران این رویداد فرهنگی و کشاورزی، بر اهمیت حفظ آیین‌ها و سنت‌های ارزشمند مردمی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره به پیشنهاد نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس و با همراهی فرمانداری، مدیریت جهاد کشاورزی، شورای اسلامی، شهرداری هماشهر و بخشداران منطقه شکل گرفته است، اظهار داشت: تلاش جمعی این عزیزان در ایجاد فضایی شاد و فرهنگی شایسته تقدیر است و نشان‌دهنده روح همدلی در میان مردم و مسئولان است.

حجت الاسلام جاویدی با اشاره به جایگاه سیب در فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: در تمدن کهن ایران، سیب نماد سلامت و پاکی بوده و در آیین نوروز نیز یکی از عناصر هفت‌سین به شمار می‌رفته است. در معارف اسلامی نیز از سیب به عنوان میوه‌ای بهشتی یاد شده و بر مصرف آن برای حفظ تندرستی تأکید شده است.

وی ادامه داد: پیوند میان فرهنگ ایرانی و آموزه‌های اسلامی، جلوه‌ای از هویت غنی ملت ماست و جشنواره‌هایی از این دست می‌توانند به احیای این پیوند معنوی و فرهنگی کمک کنند.

امام جمعه شهرستان سپیدان با قدردانی از کشاورزان منطقه خاطرنشان کرد: این محصول ارزشمند حاصل تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی باغداران و کشاورزانی است که با عشق به زمین و با دستان خود، نعمتی چون سیب را به ثمر می‌نشانند. همچنین نقش مجموعه جهاد کشاورزی در نظارت، آموزش و تضمین سلامت محصولات قابل تقدیر است.

وی از اقدام وزیر میراث‌فرهنگی برای ثبت جشنواره سیب سپیدان در تقویم فرهنگی استان فارس قدردانی کرد و اظهار داشت: امید است این جشنواره سال‌به‌سال با شکوه بیشتری برگزار شود و برکت، سلامتی و نشاط را برای مردم منطقه به همراه آورد.

انتهای پیام/