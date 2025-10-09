وزیر میراثفرهنگی در شهرستان سپیدان:
جشنواره سیب سپیدان در تقویم فرهنگی فارس ثبت شود
وزیر میراثفرهنگی جشنواره سیب سپیدان را جلوهای از پیوند فرهنگ، طبیعت و هویت ایرانی دانست و بر ثبت دائمی این جشن در تقویم فرهنگی استان فارس تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری عصر امروز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در آیین جشنواره سیب سپیدان که در هماشهر برگزار شد با اشاره به جایگاه فرهنگی و انسانی مردم این دیار، این رویداد را نمونهای از همبستگی اجتماعی و پاسداشت ارزشهای بومی و ملی توصیف کرد.
وی با اشاره به اینکه جشنواره سیب در تاریخ فارس ماندگار خواهدشد، افزود: برپایی چنین برنامههایی نماد وحدت، انسانیت و نشاط اجتماعی است و میتواند روح همدلی و امید را در جامعه تقویت کند.
صالحیامیری با بیان اینکه میان واژه سیب و نام سپیدان رابطهای معنایی و معرفتی وجود دارد، گفت: سیب در فرهنگ ایرانی نماد سلامت و پاکی است و مردم سپیدان نیز بهواسطه صداقت، صفا و نجابتشان، مصداق عینی این مفاهیم ارزشمند هستند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش تاریخی مردم سپیدان در شکلگیری تمدن و فرهنگ فارس تصریح کرد: این مردم از دیرباز در عرصههای هنر، تلاش و خلاقیت پیشگام بودهاند و امروز با تبدیل محصولی چون سیب به یک جشن فرهنگی، نشان دادند که همچنان میراثدار اصالت، سلامت و زیباییاند.
وی با تأکید بر لزوم ماندگاری چنین رویدادهایی در حافظه فرهنگی استان اعلام کرد: به مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس ابلاغ میشود که جشنواره سیب سپیدان در تقویم فرهنگی استان ثبت و مستند شود تا هر سال به عنوان نمادی از پاکی، سلامت و نجابت برگزار شود.
صالحیامیری اظهار داشت: این رویداد نهتنها جلوهای از میراث فرهنگی بلکه نشانهای از ایمان، کار و اصالت مردمان این سرزمین است.
همبستگی اجتماعی و برندسازی محصولات کشاورزی
استاندار فارس نیز در آیین برگزاری جشنواره سیب سپیدان در هماشهر، با قدردانی از دستاندرکاران و مسئولان برگزارکننده، بر اهمیت زنده نگهداشتن آیینهای سنتی و تأثیر آن در تقویت همدلی، نشاط اجتماعی و توسعه اقتصادی مناطق کشاورزی تأکید کرد.
حسینعلی امیری با اشاره به جایگاه ارزشمند آیینهای بومی در تاریخ ایران اظهار داشت: این آیینها بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی ملت ایران را تشکیل میدهند و احیای آنها میتواند موجب تقویت پیوندهای مردمی و رونق اقتصادی شود.
استاندار فارس با تقدیر از وزیر میراث فرهنگی برای حضور در این جشنواره و همچنین از مدیرکل جهاد کشاورزی استان، شهردار، اعضای شورای شهر، امام جمعه، فرماندار و نماینده مردم شهرستان سپیدان در مجلس شورای اسلامی و تلاش همگانی در برگزاری این جشنواره باشکوه قدردانی کرد.
وی با یادآوری سابقه تاریخی جشنهای شکرگزاری در مناطق مختلف کشور گفت: در گذشته، پس از پایان برداشت محصولات کشاورزی یا باغی، مردم با برپایی جشنهای محلی، شکر نعمت الهی را بهجا میآوردند. این آیینها در کنار جنبه معنوی، موجب گسترش مودت، دوستی، برادری و نشاط در میان مردم میشد و متأسفانه در سالهای اخیر تا حدودی به فراموشی سپرده شده بود.
امیری افزود: برگزاری جشنوارههایی نظیر جشنواره سیب، فرصتی است برای احیای سنتهای پسندیده و ایجاد همبستگی اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم. همچنین این رویدادها نقش مهمی در برندسازی محصولات کشاورزی و معرفی ظرفیتهای محلی از منظر مالکیت فکری و نشانههای جغرافیایی کالا دارند.
وی خاطرنشان کرد: توجه به مالکیت معنوی محصولات و بهرهگیری از ظرفیت جشنوارهها میتواند به توسعه پایدار روستاها و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی منجر شود.
استاندار فارس ابراز امیدواری کرد این جشنوارهها زمینهساز رشد فرهنگی و اقتصادی جامعه باشد.