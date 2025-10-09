آتش سوزی انبار تشک در اصفهان مهار شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شریعتی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در اصفهان اظهار کرد: این حادثه ساعت ۸ و ۱۸ دقیقه صبح امروز به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شد.

وی افزود: حریق گسترده در یک انبار تشک واقع در خیابان عسگریه اتفاق افتاد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: بلافاصله با دریافت گزارش، اکیپ های عملیاتی از چندین ایستگاه به همراه اطفائیه های سنگین، فوق‌سنگین ، آبرسان ،خودرو حامل دستگاه تنفسی و خودرو تهویه به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: اولین گروه عملیاتی در کمتر از سه دقیقه در محل حاضر و اقدامات اولیه اطفاء را آغاز کرد. شدت حرارت و دود غلیظ و سمی ناشی از سوختن الیاف و فوم‌های مصنوعی تشک‌ها به همراه پیچیدگی ساختار انبار و چیدمان نامناسب اجناس، عملیات اطفا را با دشواری‌های قابل‌توجهی روبه‌رو کرده بود؛ اما آتش‌نشانان با شجاعت و ازخودگذشتگی مثال‌زدنی، به دل آتش زدند و با انجام عملیاتی دقیق و منسجم، موفق به مهار کامل آتش‌سوزی شدند.

شریعتی تصریح کرد: در مجاورت محل حریق، کارگاه تولیدی تشک، پارکینگ عمومی خودرو با وجود تعداد زیادی خودروی سواری پارک شده و چند واحد مسکونی قرار داشت که خطر سرایت آتش به آن‌ها جدی بود؛ با این حال، تسلط عملیاتی و اقدام به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی مانع از گسترش حریق و وقوع خسارات بیشتر شد.

وی گفت: در جریان عملیات مدیران مناطق، رؤسای ایستگاه‌ها به همراه مدیریت بحران شهرداری اصفهان نیز در محل حادثه حضور یافتند و فرماندهی میدانی حادثه را سرآتشیار صالحی، مدیر کشیک وقت سازمان آتش‌نشانی اصفهان بر عهده داشت که با مدیریت دقیق صحنه، عملیات اطفا و ایمن‌سازی محل به‌صورت کامل انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ابراز کرد: این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و کارشناسان سازمان آتش‌نشانی در حال بررسی دقیق علت وقوع حادثه هستند.

