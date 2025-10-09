کاهش تصادفات در بندرعباس با هوشمندسازی کنترل ترافیک / تجلیل از برترین مربیان و همیاران پلیس در هرمزگان +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی استان هرمزگان با حضور سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهور استان، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان، رئیس پلیس راه، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های رانندگی، جمعی از مربیان، مدیران آموزشگاه‌ها و فعالان حوزه ترافیک در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار شد.

در این مراسم از ۹۰ نفر از مربیان، مدیران و مدرسان قانون‌مدار و پرتلاش آموزشگاه‌های رانندگی، همیاران پلیس، نونهالان و نوجوانانی که در مدارس به عنوان همکاران پلیس فعالیت دارند، تجلیل به عمل آمد.

سرهنگ نقی حیدری، رئیس پلیس راهور استان هرمزگان در این همایش با تبریک هفته فراجا گفت: وضعیت تصادفات جاده‌ای کشور نگران‌کننده است و با وجود کاهش نسبی در برخی استان‌ها، همچنان سالانه بیش از ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور جان خود را از دست می‌دهند و حدود ۴۰۰ هزار نفر نیز مجروح می‌شوند.

وی افزود: حتی یک تصادف فوتی هم برای جامعه و خانواده‌ها سنگین و اثرگذار است؛ زیرا جان انسان‌ها ارزشمندترین دارایی است و حفظ آن وظیفه‌ای انسانی و الهی به شمار می‌رود.

رئیس پلیس راهور استان با تأکید بر اهمیت آموزش اصولی رانندگی اظهار داشت: نگاه پلیس بر «آموزش» است نه صرفاً «جریمه». ما ابتدا بر فرهنگ‌سازی و آموزش تأکید داریم و پس از آن، در صورت تداوم تخلفات، ناگزیر به برخورد قانونی خواهیم بود.

وی با اشاره به لزوم همکاری مردم در ارتقای فرهنگ ترافیک گفت: اگر بتوانیم فرهنگ رانندگی ایمن را در جامعه نهادینه کنیم و هر شهروند خود را همیار پلیس بداند، بدون شک شاهد کاهش چشمگیر تصادفات خواهیم بود.

هوشمندسازی ترافیک در بندرعباس

سرهنگ حیدری از آغاز طرح هوشمندسازی نظارت بر ترافیک در بندرعباس خبر داد و گفت: برای نخستین بار در سطح استان، ۲۳ دوربین ثبت تخلفات در نقاط مختلف شهر بندرعباس نصب شده است. این دوربین‌ها به‌صورت مکانیزه فعالیت دارند و امکان کنترل لحظه‌ای ترافیک را فراهم کرده‌اند.

او تصریح کرد: با نصب این دوربین‌ها از اواخر خردادماه، روند تصادفات شهری ابتدا در تیرماه به حالت ثابت درآمد و در مرداد و شهریور با کاهش محسوسی همراه شد که نشان از تأثیرگذاری فناوری در ارتقای انضباط ترافیکی دارد.

به گفته وی، در گذشته کنترل میدانی تنها به صورت فیزیکی و با حضور مأموران انجام می‌شد که در شرایط آب‌وهوایی سخت بندرعباس دشوار بود، اما اکنون با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، کنترل و نظم‌دهی به شکل دقیق‌تر و مؤثرتری انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور استان با بیان اینکه هدف پلیس از اجرای این طرح جریمه‌کردن نیست، گفت: «رویکرد ما نظم‌دهی، پیشگیری و کاهش تصادفات است. مردم همکاری بسیار خوبی نشان داده‌اند و همین همکاری منجر به نظم بیشتر در رانندگی و ترافیک شهری شده است.»

او در پایان تأکید کرد: امید داریم با ادامه این روند و تجهیز سایر معابر و مسیرهای پرترافیک استان به دوربین‌های هوشمند، بتوانیم تصادفات را به حداقل ممکن برسانیم و شاهد تحقق آرمان «هر روز یک کشته کمتر» در جاده‌ها باشیم.

حجم ویدیو: 215.24M | مدت زمان ویدیو: 00:04:00 دانلود ویدیو

انتهای پیام/