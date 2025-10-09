به گزارش ایلنا از بندرعباس، ساناز رمجی با اعلام این خبر گفت: مرحله استانی برنامه مهر اصالت ملی با هدف ارزیابی اولیه و شناسایی آثار برتر صنایع‌دستی استان برگزار می‌شود و آثار برگزیده برای داوری نهایی به دبیرخانه ملی ارسال خواهند شد.

او افزود: زمان تحویل آثار از ۲۰ مهر تا ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و هنرمندان سراسر استان می‌توانند آثار خود را در این بازه زمانی به معاونت صنایع‌دستی هرمزگان تحویل دهند.

رمجی با اشاره به اهمیت حضور فعال هنرمندان هرمزگانی در این رویداد ملی اظهار کرد: برنامه مهر اصالت، بستری برای معرفی آثار اصیل و خلاقانه صنایع‌دستی و ارتقای جایگاه هنرمندان در سطح ملی و بین‌المللی است. دارندگان مهر اصالت از حمایت‌های آموزشی، نمایشگاهی و تسهیلاتی ویژه برخوردار خواهند شد.

او تصریح کرد: در مرحله استانی، معیارهای داوری شامل اصالت اثر، کیفیت فنی، خلاقیت، تناسب با فرهنگ بومی و قابلیت عرضه در بازار است و آثار برگزیده پس از تأیید داوران استانی، به دبیرخانه مرکزی وزارت میراث‌فرهنگی ارسال می‌شود.

معاون صنایع‌دستی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از همه هنرمندان فعال در رشته‌های مختلف دعوت می‌کند تا با شرکت در این مرحله، در مسیر دریافت مهر اصالت ملی گام بردارند.

انتهای پیام/