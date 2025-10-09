رییس اداره استعدادیابی منابع طبیعی استان:
۴۹ پرونده در شش ماهه نخست سالجاری بررسی و تعیین تکلیف شد
رییس اداره استعدادیابی منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، از بررسی و تعیین تکلیف ۴۹ پرونده در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای مدیریت بهینه منابع طبیعی، تخصیص اصولی اراضی ملی و دولتی و پاسخگویی به نیازهای توسعهای استان انجام شده است.
به گزارش ایلنای گلستان، احسان رجبر افزود: از مجموع این پروندهها، ۲۳ فقره با مساحت ۳۷۰ هکتار به تخصیص قطعی رسیده است. این واگذاریها با هدف حمایت از طرحهای تولیدی، خدماتی و توسعه انرژیهای نو، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به مرحله اجرا درآمده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای پاک اظهار داشت: از مجموع پروندههای تخصیص یافته، ۱۸ مورد با مساحت ۱۴۰ هکتار به ایجاد مزارع انرژی خورشیدی اختصاص پیدا کرده که نشاندهنده توجه ویژه اداره استعدادیابی به تأمین انرژی پایدار و حفاظت از محیط زیست است.
وی ادامه داد: در حوزه کشاورزی نیز طی این مدت ۳ پرونده به تصویب رسیده که به توسعه فعالیتهای دا و طیو و شیلات کمک خواهد کرد. همچنین در بخش غیرکشاورزی، ۲ فقره با مجموع مساحت ۳ هکتار به متقاضیان تخصیص یافته است.
رئیس اداره استعدادیابی منابع طبیعی همچنین از اجرای طرحهای موضوع ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری خبر داد و گفت: در این حوزه، دو طرح با مجموع مساحت ۱۹.۵۷ هکتار در نیمه نخست سال به اجرا درآمده که هدف آنها ارتقای مدیریت و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی بوده است.
وی یادآور شد: در چارچوب ماده ۴ قانون ساماندهی نیز طی این مدت، ۱۱ فقره با مجموع مساحت ۱۱۲ هکتار واگذار شده است که بخش مهمی از آنها در راستای ایجاد زیرساختها و تأمین نیازهای عمومی جامعه بویژه روستاهای استان قرار دارد.
وی تأکید کرد: تمام این اقدامات با هدف استفاده بهینه از اراضی ملی، حمایت از توسعه پایدار و فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری قانونی در استان صورت گرفته است.