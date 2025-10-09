دروازه کازرون به آرامش رسید؛ بازار پروتئین جان گرفت

به گزارش ایلنا، این انتقال که حاصل همت مدیریت شهری شیراز و سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری این کلانشهر بود، نقطه عطفی در ساماندهی مشاغل شهری و ارتقای کیفیت زندگی به شمار می رود.

بازار پروتئین، که با هدف تمرکزبخشی و ارائه خدمات مدرن به شهروندان طراحی و احداث شده است، میزبان جدید ماهی فروشان و میوه فروشان بااصالتی است که روزگاری نه چندان دور، قلب تپنده بازار قدیم بودند.

این کوچ برنامه ریزی شده، تنها جابه جایی مکان فیزیکی نیست، بلکه گذاری است از دنیای سنتی به عرصه ای نوین که در آن، نظارت آسانتر، بهداشت برتر و خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان و رضایت انان محقق می‌گردد.

فضایی سرپوشیده، مجهز به سیستم‌های تهویه پیشرفته برای مهار بوی نامطبوع، امکانات بهداشتی استاندارد و جایگاههای پارکینگ کافی، پاسخگوی دغدغه های دیرینه ساکنان و کسبه محلی است.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز با اشاره به ضرورت ساماندهی و انتقال صنوف از محدوده تاریخی دروازه کازرون گفت: محدوده دروازه کازرون برای دهه ها میزبان انبوهی از صنوف پراکنده شامل فروش گوشت قرمز، مرغ، ماهی و میوه و تره بار بود که با گسترش شهر و افزایش جمعیت، این محدوده نه تنها پاسخگوی نیازهای روز نبود، بلکه خود به کانون مشکلات متعددی از جمله معضلات بهداشتی، زیست محیطی، اخلال در تردد عابران پیاده و دسترسی به بافتهای تاریخی تبدیل شده و با نارضایتی عموم مردم؛ ساماندهی آن به یک مطالبه جدی و عمومی تبدیل شده بود.

صیانت از ارزش های تاریخی و فرهنگی دروازه کازرون

پژمان شفیعی با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی اجرای پروژه، صیانت از ارزش های تاریخی این محله بود، بیان داشت: محله دروازه کازرون با بافت تاریخی و وجود بقعه امامزاده سیدتاج الدین غریب(ع)، از ارزش معنوی و تاریخی والایی برخوردار است که تغییر شیوه کسب و کار و افزایش جمعیت، معضلات این محدوده را تشدید کرده بود.

وی تصریح کرد: اولویت همه دستگاه های ذی ربط، شهرداری شیراز و شورای اسلامی شهر، در راستای کاهش فشارهای ناشی از فعالیت های صنفی بر این محله تاریخی و بازگرداندن آرامش به آن انجام شده است.

راهی که با گفتگو هموار شد

شفیعی با اشاره به تعاملات انجام شده در اجرای انتقال کسبه به بازار پروتئین گفت: طی دو سال گذشته، اولویت ما بر تعامل، هم افزایی و ارائه مشوق ها بود که در این راستا جلسات بسیاری با مالکین، کسبه و فعالین قدیمی دروازه کازرون برگزار کردیم تا صدای آنها را بشنویم.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز افزود: با حضور معتمدین صنوف، جلسات مشترکی با حوزه دادستانی، فرمانداری، اتاق اصناف و اتحادیه ها داشتیم که نتیجه این تعاملات مستمر، وحدت کلمه برای حل این معضل دیرینه بود.

شفیعی با بیان اینکه برای تسهیل این انتقال، طرح های تشویقی در نظر گرفتیم، عنوان داشت: لوایح تشویقی مناسبی برای تهاتر، فروش واحدهای دروازه کازرون و همچنین اجاره و فروش واحدهای مجتمع بازار پروتئین در نظر گرفته شد.

میزبانی بازار پروتئین با ۱۲۷غرفه از شهروندان

وی با اشاره به مزیت ها و امکانات مجتمع بازار پروتئین به عنوان مقصد جدید برای کسبه و شهروندان، ابراز داشت: مجتمع بازار پروتئین در خیابان کارگر (گلکوب) با کمترین فاصله از دروازه کازرون، پس از سالها توقف، با همت شهرداری تکمیل و راه اندازی شده که این مجتمع دارای ۱۲۷ غرفه تجاری در طبقات مجزا و نزدیک به ۵۰۰ واحد پارکینگ است.

شفیعی ادامه داد: تمرکز و یکپارچگی واحدها، رعایت استانداردهای بهداشتی، دسترسی آسان، پارکینگ، امکان نظارت متمرکز و وجود کاربریهای مکمل، بستری ایده‌آل برای کسبه فراهم کرده تا بتوانند خدمات بهتری به شهروندان ارائه دهند.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل با اشاره به احتمال وجود نواقصی در مجتمع بازار پروتئین گفت: به دلیل ازدحام حضور صنوف و شهروندان و جدید بودن مجتمع، ممکن است نواقص یا محدودیت هایی در ابتدای کار وجود داشته باشد که با حضور شبانه روزی همکاران سازمان و مدیریت بهره برداری مجتمع و با همکاری همه مجموعه های شهرداری، آمادگی کامل داریم تا به سرعت هرگونه مشکل احتمالی را رفع کنیم و هدف ما ارائه بهترین تجربه به هر دو گروه کسبه و شهروندان است.

وی با اشاره به چشم انداز آینده این پروژه و تاثیر آن بر شهر، بیان داشت: این انتقال، تنها یک جابجایی فیزیکی نیست؛ بلکه یک پروژه اجتماعی، فرهنگی و مدیریت شهری به تمام معنا است.

شفیعی ادامه داد: ما معتقدیم این بازار میتواند از یک کانون پرتنش، به قطب اصلی تامین مایحتاج شهروندان شیراز و حتی شهرستانهای همجوار تبدیل شود که با حذف هزینه های ناشی از ترافیک و اتلاف وقت، افزایش رضایت مشتری و امکان ارائه خدمات مدرن، رونق اقتصادی برای کسبه و امنیت غذایی برای شهروندان بیش از پیش تضمین خواهد شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز معتقد است: این پروژه نماد همگرایی مدیریت شهری و اصناف برای حل یک معضل دیرینه و حرکت به سمت شهری مدرن، پاک و منظم است و به نظر میرسد دروازه کازرون خاطره شلوغی را به فراموشی می سپارد و مجتمع بازار پروتئین به مقصدی جدید برای تامین نیازهای اساسی تبدیل میشود.

شفیعی با اشاره به طرح ساماندهی این محور تاریخی، گفت: با پایان پروژه بهسازی و ایجاد بازار پروتئین در محل کاربری‌های انتقالی، این دروازه به قطب اقتصادی زنده و پویا و همچنین مقصدی نوین برای گردشگران و زائران سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران تبدیل خواهد شد.

