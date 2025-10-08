خبرگزاری کار ایران
توزیع ۱۱۵۸ کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت آذربایجان شرقی

کد خبر : 1697559
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی گفت: در بهار و تابستان امسال یک هزار و ۱۵۸ عدد کلاه ایمنی بین راکبان موتورسیکلت استان توزیع شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از آذربایجان شرقی، روح‌الله رضایی؛ رئیس اداره ایمنی ترافیک اداره کل راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای استان گفت: در راستای کمک به تردد ایمن دانش‌آموزان از جاده‌ها، آموزش‌های لازم به دانش‌آموزان ۶۳ مدرسه استان ارائه شد.

 وی افزود: پنج هزار و ۷۳۱ دانش‌آموز مقاطع ابتدایی، دبیرستان و مدارس حاشیه راه‌ها، آموزش‌های مربوطه را فراگرفته‌اند.

 رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان شرقی همچنین با تأکید بر لزوم آشکارسازی وسائل نقلیه باری گفت: سه هزار و ۵۷۲ دستگاه وانت‌بار و ناوگان باری سنگین و نیمه‌سنگین باری آشکارسازی شد.

 رضایی همچنین از برخورد با سه هزار و ۸۷۱ مورد تخلف اضافه‌بار در شش‌ماهه امسال خبر داد.

