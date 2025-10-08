خبرگزاری کار ایران
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد:

استان مرکزی میزبان پانزدهمین دوره همایش علمی و پژوهشی اخلاق

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: استان مرکزی اردیبهشت ماه سال 1405 میزبان پانزدهمین دوره همایش علمی و پژوهشی اخلاق، معنویت و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر سیره اخلاقی و عملی امام رضا از مجموعه برنامه‌های بیست‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی امام رضا خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ایزدی در دیدار با فرشید فلاح لاله‌ زاری مدیرعامل بنیاد بین‌‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا، افزود: استان مرکزی به عنوان مهد پرورش مفاخر، علما و مشاهیر و با پیشینه غنی فرهنگی آمادگی دارد میزبان بخش هایی از رویدادهای فرهنگی جشنواره امام رضا باشد.

وی ادامه داد: رویدادهای مختلف فرهنگی، هنری و قرآنی در استان مرکزی با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل هنرمندان برجسته استان با رویکرد ترویج فرهنگ و معارف غنی  قرآن و اهل بیت برگزار می‌شود که این همایش می‌تواند تکمیل کننده چنین اقداماتی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: هویت و پیشینه غنی فرهنگی و باورها و اعتقادات مردم و هنرمندان این استان می‌تواند بخش پژوهش جشنواره بین‌المللی امام رضا در استان را به سمت و سوی اهداف عالیه خود که همانا تبیین اخلاق ، معنویت و همبستگی در جامعه است پیش ببرد.

در این دیدار مقرر شد پیش از پایان یافتن سال جاری 2 پیش نشست مرتبط با همایش اصلی در استان مرکزی برگزار شود.

