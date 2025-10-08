استان مرکزی میزبان پانزدهمین دوره همایش علمی و پژوهشی اخلاق

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ایزدی در دیدار با فرشید فلاح لاله‌ زاری مدیرعامل بنیاد بین‌‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا، افزود: استان مرکزی به عنوان مهد پرورش مفاخر، علما و مشاهیر و با پیشینه غنی فرهنگی آمادگی دارد میزبان بخش هایی از رویدادهای فرهنگی جشنواره امام رضا باشد.

وی ادامه داد: رویدادهای مختلف فرهنگی، هنری و قرآنی در استان مرکزی با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل هنرمندان برجسته استان با رویکرد ترویج فرهنگ و معارف غنی قرآن و اهل بیت برگزار می‌شود که این همایش می‌تواند تکمیل کننده چنین اقداماتی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی اظهار داشت: هویت و پیشینه غنی فرهنگی و باورها و اعتقادات مردم و هنرمندان این استان می‌تواند بخش پژوهش جشنواره بین‌المللی امام رضا در استان را به سمت و سوی اهداف عالیه خود که همانا تبیین اخلاق ، معنویت و همبستگی در جامعه است پیش ببرد.

در این دیدار مقرر شد پیش از پایان یافتن سال جاری 2 پیش نشست مرتبط با همایش اصلی در استان مرکزی برگزار شود.

انتهای پیام/