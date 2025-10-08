خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی فارس خبرداد؛

فارس میزبان سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت می شود

فارس میزبان سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت می شود
کد خبر : 1697550
فرمانده انتظامی فارس از برگزاری آیین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا در آبان‌ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار عزیزالله ملکی  گفت: افتخار میزبانی این رویداد معنوی به فرماندهی انتظامی استان فارس سپرده شده است و این فرصت را نعمتی بزرگ برای تقویت فرهنگ قرآنی و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا می‌دانیم.

فرمانده انتظامی استان فارس در تشریح برنامه‌های پیش‌رو اظهار داشت: پناه بردن به قرآن، تنها راه عبور از دریای متلاطم گناه و رسیدن به صراط مستقیم است. شهدا با تأسی از آیات نورانی کلام وحی، قدم در راه جهاد در مسیر خدا نهادند و به سعادت ابدی رسیدند.

وی افزود: زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا وظیفه‌ای همگانی است، چراکه راه شهیدان ادامه دارد؛ راهی که در آن ترس جایی ندارد و توکل بر خدا، سرمایه اصلی هر گام است.

سردار ملکی هدف از تلفیق مسابقات قرآنی با یادواره شهدا را نمایش وحدت میان معنویت و ایثار دانست و گفت: این اقدام در حقیقت پیامی است مبنی بر اینکه ما فرزندان قرآنیم، پیروان ولایت و ادامه‌دهندگان راه شهیدان هستیم؛ راهی که با ایمان، نه با سلاح یا تبلیغات، در برابر قدرت‌های پوشالی جهان ایستادگی می‌کند.

این مقام انتظامی با تأکید بر نقش قرآن و شهدا در هدایت انسان‌ها تصریح کرد: قرآن کریم، کتاب هدایت و راهنماست و شهدا با فداکاری خود، الگویی برای شجاعت، ایمان و مقاومت در برابر ظلم و ستم هستند. یاد شهدا نه‌تنها دل‌ها را متأثر می‌سازد، بلکه به ما می‌آموزد که مقاومت، راهی است که با نور قرآن روشن می‌شود.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های قرآنی در کنار بزرگداشت شهدا، نقشی اساسی در پرورش معنوی انسان‌ها، تقویت هویت دینی و فرهنگی جامعه و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد. این برنامه‌ها می‌تواند نسل امروز را بیش از پیش به مسیر اخلاق، ایثار و معنویت هدایت کند.

فرمانده انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هر بار که سخن از شهدا و خانواده‌های صبورشان به میان می‌آید، ذهن ناخودآگاه به سمت ایمان، پایداری و صبوری می‌رود. من در کلاس درس خانواده‌های شهدا آموخته‌ام که قرآن تنها کتاب تلاوت نیست، بلکه چراغی است برای زیستن و ایستادن در برابر دشواری‌ها.

سردار ملکی همچنین از اجرای طرح «سفیر قرآنی شهید» در سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا خبر داد و توضیح داد: در این طرح، همه حافظان، شرکت‌کنندگان، داوران و عوامل اجرایی مسابقات به عنوان سفیر قرآنی یکی از شهدای والامقام انتظامی معرفی می‌شوند و لوح ویژه سفیر شهید را دریافت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: هر سفیر قرآنی سه مسئولیت معنوی بر عهده دارد؛ نخست، تلاوت روزانه قرآن و اهدای ثواب آن به روح مطهر شهید؛ دوم، طلب یاری از خداوند به شفاعت آن شهید در عمل به آموزه‌های قرآنی؛ و سوم، الگو گرفتن از سیره و رفتار شهید در زندگی فردی و اجتماعی.

گفتنی است آیین گرامی‌داشت شهدای اقتدار و امنیت همزمان با سی‌اُمین دوره مسابقات قرآن و عترت فراجا، در آبان‌ماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس و در جوار آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار خواهد شد.

