خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز تاکید کرد؛

ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری

ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری
کد خبر : 1697545
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز با حضور در مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز نورآباد فرآیندهای عملیاتی، تجهیزات، چالش‌ها و وضعیت کلی این مرکز را به‌صورت میدانی بررسی کرد و بر ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، کرم گودرزی  در بازدید از «مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز» و «مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد» گفت:رسالت امروز ما در سنگرهای صنعتی تعهد، دلسوزی و انجام بی‌نقص وظایف با دل و جان است.

گودرزی همچنین در بازدید از مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد با حضور در اتاق‌های کنترل، به‌عنوان «قلب تپنده و مرکز فرماندهی» مجموعه، از نزدیک  فرآیندهای فنی نظارت و میزان آمادگی فنی و انسانی این مرکز را ارزیابی کرد.

وی در نشست صمیمی و راهبردی با کارکنان هر دو مرکز، با ترسیم «دستور کاری روشن» برای حل چالش‌های فنی، عملیاتی و منابع انسانی، کلید موفقیت را در همدلی و کار گروهی دانست و تصریح کرد:ما یعنی یک خانواده بزرگ که با تعهد پولادین، همدلی و احترام متقابل، به سوی تحقق اهداف سازمانی حرکت می‌کند.

سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان، آنان را «سربازان گمنام اما خوشنام» و «مجاهدان خط مقدم صنعت» توصیف کرد و افزود: پایداری جریان گاز کشور، حاصل تلاش بی‌وقفه و ایثارگرانه نیروهایی است که در دورترین نقاط، بی‌هیاهو اما مؤثر، در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ