سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز تاکید کرد؛
ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری
سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز با حضور در مرکز بهرهبرداری خطوط لوله گاز نورآباد فرآیندهای عملیاتی، تجهیزات، چالشها و وضعیت کلی این مرکز را بهصورت میدانی بررسی کرد و بر ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، کرم گودرزی در بازدید از «مرکز بهرهبرداری خطوط لوله گاز» و «مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد» گفت:رسالت امروز ما در سنگرهای صنعتی تعهد، دلسوزی و انجام بینقص وظایف با دل و جان است.
گودرزی همچنین در بازدید از مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد با حضور در اتاقهای کنترل، بهعنوان «قلب تپنده و مرکز فرماندهی» مجموعه، از نزدیک فرآیندهای فنی نظارت و میزان آمادگی فنی و انسانی این مرکز را ارزیابی کرد.
وی در نشست صمیمی و راهبردی با کارکنان هر دو مرکز، با ترسیم «دستور کاری روشن» برای حل چالشهای فنی، عملیاتی و منابع انسانی، کلید موفقیت را در همدلی و کار گروهی دانست و تصریح کرد:ما یعنی یک خانواده بزرگ که با تعهد پولادین، همدلی و احترام متقابل، به سوی تحقق اهداف سازمانی حرکت میکند.
سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز، ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان، آنان را «سربازان گمنام اما خوشنام» و «مجاهدان خط مقدم صنعت» توصیف کرد و افزود: پایداری جریان گاز کشور، حاصل تلاش بیوقفه و ایثارگرانه نیروهایی است که در دورترین نقاط، بیهیاهو اما مؤثر، در مسیر خدمت به مردم گام برمیدارند.