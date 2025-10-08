ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری

به گزارش ایلنا، کرم گودرزی در بازدید از «مرکز بهره‌برداری خطوط لوله گاز» و «مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد» گفت:رسالت امروز ما در سنگرهای صنعتی تعهد، دلسوزی و انجام بی‌نقص وظایف با دل و جان است.

گودرزی همچنین در بازدید از مجتمع تاسیسات تقویت فشار گاز نورآباد با حضور در اتاق‌های کنترل، به‌عنوان «قلب تپنده و مرکز فرماندهی» مجموعه، از نزدیک فرآیندهای فنی نظارت و میزان آمادگی فنی و انسانی این مرکز را ارزیابی کرد.

وی در نشست صمیمی و راهبردی با کارکنان هر دو مرکز، با ترسیم «دستور کاری روشن» برای حل چالش‌های فنی، عملیاتی و منابع انسانی، کلید موفقیت را در همدلی و کار گروهی دانست و تصریح کرد:ما یعنی یک خانواده بزرگ که با تعهد پولادین، همدلی و احترام متقابل، به سوی تحقق اهداف سازمانی حرکت می‌کند.

سرپرست منطقه پنج عملیات انتقال گاز، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان، آنان را «سربازان گمنام اما خوشنام» و «مجاهدان خط مقدم صنعت» توصیف کرد و افزود: پایداری جریان گاز کشور، حاصل تلاش بی‌وقفه و ایثارگرانه نیروهایی است که در دورترین نقاط، بی‌هیاهو اما مؤثر، در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

