استاندار فارس:
سازمان همیاری باید موتور تولید ثروت و توسعه شهرها شود
همایش مجمع عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس امروز 16 مهرماه در شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، استاندار فارس با اشاره به اینکه اداره سازمان همیاری شهرداریها باید بر پایه اصول علمی و کارشناسی باشد، گفت: تصمیمگیریهای اتفاقی نباید جای برنامهریزی دقیق و هدفمند را بگیرد و فعالیتها باید در چارچوب زمانبندی مشخص و قابل ارزیابی پیش برود.
حسینعلی امیری بر بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی املاک دولتی برای کمک به شهرداریها تأکید کرد و افزود: شهرداریها میتوانند از ظرفیت مولدسازی برای وصول مطالبات خود از دستگاههای دولتی استفاده کنند.
وی ادامه داد: سازمان همیاری شهرداریهای فارس میتواند در مسیر توسعه شهرستانها، حل مسائل شهری و ایجاد درآمدهای پایدار نقشآفرین باشد و فعالتر شدن آن تأثیر قابلتوجهی در رشد و آبادانی استان دارد.
امیری با اشاره به ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای ارتقای جایگاه سازمان همیاریها گفت: در رفع موانع حقوقی و قضایی سازمان حمایتهای لازم انجام خواهد شد و در صورت نیاز به اصلاح آییننامهها و بخشنامههای دولتی یا حتی قوانین، همکاری در سطح ملی و استانی صورت میگیرد.
استاندار فارس همچنین با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی املاک دولتی برای کمک به شهرداریها، گفت: بسیاری از پروژههای بزرگ استان از جمله آزادراه شیراز–اصفهان و طرحهای آموزشی و ورزشی از مسیر مولدسازی در حال اجراست و شهرستانهای دارای املاک بلااستفاده میتوانند از این فرصت برای توسعه شهری بهره ببرند.
امیری با اشاره به وجود ۱۲۷ شهرداری در فارس افزود: هر یک از این شهرداریها با شرایط متفاوتی روبهرو هستند و شهرداران باید در چارچوب سیاستهای کلان کشور برای ایجاد منابع پایدار مالی برنامهریزی کنند.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنانش، نقش شهرداریها در ایجاد نشاط اجتماعی را یادآور شد و گفت: جامعه ما نیازمند نشاط، شادی و مبلمان شهری زیباست. شهرداریها باید با ایجاد فضاهای مناسب، پارکها و برنامههای فرهنگی، به تقویت انسجام اجتماعی کمک کنند؛ چرا که امنیت روانی ستون نامرئی انسجام اجتماعی است و در شرایط امروز کشور، حفظ آن ضرورتی انکارناپذیر است.
امیری همچنین از شهرداران خواست با هماهنگی مستمر با فرمانداران و دستگاههای اجرایی فعالیت کنند و سپس اظهار کرد: شهرداران به عنوان سهامداران سازمان همیاری باید مطالبهگر باشند تا این سازمان فعالتر عمل کند.
وی پیشنهاد داد تا کارگروههای منطقهای متناسب با شرایط هر بخش از استان تشکیل شود تا مسائل محلی بهصورت تخصصیتر بررسی و پیگیری شود.
استاندار فارس در پایان گفت: سازمان همیاری شهرداریهای فارس باید نقش محوری خود را در توسعه، تولید ثروت و حل مشکلات شهری ایفا کند و با تکیه بر مدیریت علمی و برنامهمحور، به یکی از سازمانهای پیشرو کشور تبدیل شود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد چندماهه این سازمان گفت: هدف مدیریتی ما آغاز حرکتی بنیادین در بازخوانی اساسنامه سازمان است، چرا که اساسنامه تنها یک سند حقوقی نیست، بلکه نقشه هویت و آینده ماست.
ابراهیم صبوری افزود: این بازنگری باید پویا، شفاف و منطبق بر نیازهای روز مدیریت شهری باشد تا سازمان همیاری نه در حاشیه، بلکه در متن توسعه استان فارس قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت جوانان و نخبگان اظهار کرد: ایمان داریم که جوانان و نخبگان استان نیروی حیاتی این تحولاند؛ آنان صاحبان اندیشه، انرژی و فناوری هستند و باید از حاشیه تصمیمسازی به متن رهبری سازمان راه یابند.
صبوری با بیان اینکه ما بر آنیم با اتکا بر دادهها اعتمادسازی کنیم، با شفافیت اعتبار بسازیم و با چابکی فرصتهای تازهای برای توسعه رقم بزنیم، گفت: سازمان همیاری شهرداریهای فارس در مسیر نوگرایی و تحول، پرچمدار مدیریت مدرن و توسعه هوشمند در استان خواهد بود.
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای فارس تصریح کرد: این سازمان از این پس نه صرفاً مجری سیاستها، بلکه معمار آینده مدیریت شهری خواهد بود؛ سازمانی شفاف، خلاق، توسعهمحور و برآمده از عقل تکنوکراتیک.