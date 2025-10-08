پرهیز از اقدامات مقطعی در حوزه مقابله با موادمخدر

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در این جلسه پس از استماع گزارش های دبیر و سایر اعضای شورا، با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر امروز یکی از آسیب‌های جدی اجتماعی محسوب می‌شود، گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد سن ابتلا به این آسیب کاهش یافته است؛ گسترش دامنه این معضل، خانواده‌های بسیاری را درگیر کرده و این روند نگران‌کننده نیازمند توجه و اقدام فوری است.

وی تصریح کرد: برای اثربخشی در این عرصه، باید رویکردها علمی، منظم، هدفمند و مبتنی بر خرد و برنامه‌ریزی باشد، نه صرفاً واکنشی و بر مبنای مدیریت آتش‌نشانی.

امیری با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در شیوه‌های مقابله با مواد مخدر گفت: اگر روش‌ها و اقدامات گذشته اثربخش بودند، امروز با وضعیت کنونی روبه‌رو نبودیم.

استاندار فارس با اشاره به گزارش‌های نیروی انتظامی و دستگاه قضایی و همچنین مشاهدات میدانی از شرایط جامعه افزود: پایین آمدن سن اعتیاد به ویژه در میان دانش‌آموزان، دانشجویان بیانگر ناکارآمدی و عدم توفیق رویکردهای پیشین است.

وی همچنین با انتقاد از اجرای ناقص برنامه‌های مقابله با مواد مخدر تصریح کرد: چرخه اجرای این طرح‌ها کامل نیست، زیرا برخی دستگاه‌ها به وظایف خود به‌درستی عمل نکرده یا در مواردی اصلاً اقدامی انجام نداده‌اند. هرچند نیروی انتظامی وظایف خود را در حد مقدورات انجام داده است، اما در زمینه بازپروری و حمایت از آسیب‌دیدگان، به‌ویژه ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد برای بانوان، کاستی‌های جدی وجود دارد.

استاندار فارس در ادامه «استفاده از روش‌های غیرعلمی در ترک اعتیاد»، «عدم تأمین اعتبار و دارو» و «عدم توجه اساسی به ایجاد اشتغال پس از ترک» را از دلایل مهم بازگشت آسیب‌دیدگان به چرخه اعتیاد دانست و خواستار ارائه گزارش دقیق از اثربخشی روش‌های فعلی شد.

وی با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر انتقال کشت خشخاش از مناطق صعب‌العبور به روستاها، بر ضرورت اقدام فوری و اصولی در این زمینه تأکید کرد و گفت: برای پیشگیری از گسترش این پدیده، جهاد کشاورزی موظف است نظارت و پیگیری دقیق بر روند کشت‌ها داشته باشد و دانشگاه شیراز نیز باید روش‌های علمی و کارشناسی لازم را برای اجرای مؤثر این نظارت در اختیار این نهاد قرار دهد.

امیری با ابراز نگرانی از گسترش آلودگی در اطراف دانشگاه‌ها و خوابگاه‌ها تأکید کرد: این مناطق به دلیل ویژگی‌های سنی و کنجکاوی طبیعی جوانان، بیش از سایر نقاط در معرض آسیب و گرایش به مواد مخدر قرار دارند و لازم است با برنامه‌ریزی ویژه و اقدامات پیشگیرانه، به‌صورت جدی پاکسازی و ساماندهی شوند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری بین‌بخشی میان دانشگاه، فراجا، دادسرای انقلاب و نهادهای علمی در حوزه روان‌شناسی گفت: تصمیمات و مصوباتی که در این نشست‌ها اتخاذ می‌شود باید با پیگیری مستمر اجرایی گردد؛ در صورت وجود هرگونه نظر یا مخالفت نسبت به مصوبات یا تکالیف تعیین‌شده، لازم است در همان جلسه مطرح شود؛ در غیر این صورت، مصوبات نهایی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی اعضا الزامی است.

تشکیل کمیته‌ای برای تعیین‌تکلیف تعهدات قانونی شهرداری در زمینه ایجاد مراکز ترک اعتیاد، پیگیری راه‌اندازی مراکز ایست و بازرسی در آزادراه‌ها، برنامه‌ریزی جهت انتقال مراکز خرید ضایعات از بافت قدیم و مرکز شهر به مکان‌های مناسب‌تر، و نیز تشدید برخورد قانونی با مالکان خانه‌هایی که به محل خرید و فروش مواد مخدر تبدیل شده‌اند، از مصوبات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس بود.

