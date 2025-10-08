موقعیت  استراتژیک گلستان فرصتی برای صادرات محصولات فناورانه را فراهم کرده است

به گزارش ایلنای گلستان، حسین مومنی در رویداد معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری فناورانه استان با اشاره به اینکه پارک‌های علم و فناوری می‌توانند با ایجاد هم‌افزایی میان بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه عبور کشور از چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها را فراهم کنند، اظهار داشت: توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بدون حضور مؤثر سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی ممکن نیست و پارک‌ها می‌توانند این ارتباط را تسهیل کنند.

مومنی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان گلستان از جمله موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مسیر ریلی گرگان–اینچه‌برون–قزاقستان و دسترسی به بازارهای آسیای میانه، افزود: این مزیت‌ها فرصتی طلایی برای گسترش صادرات محصولات فناورانه و رشد اقتصادی استان فراهم کرده است.

وی در پایان بر ضرورت حرکت شرکت‌های فناور به‌سمت مدل‌های نوین تأمین مالی همچون سرمایه‌گذاری خطرپذیر و شتاب‌دهنده‌های تخصصی تأکید کرد تا اکوسیستم نوآوری استان مسیر پایداری در توسعه و جذب سرمایه طی کند.

گفتنی است، در این رویداد یک روزه، تعداد ۱۷ استارتاپ و واحد فناور، ایده‌های خود را به سرمایه‌گذاران ارائه خواهند داد.

