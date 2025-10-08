رییس پارک علم و فناوری استان:
موقعیت استراتژیک گلستان فرصتی برای صادرات محصولات فناورانه را فراهم کرده است
رییس پارک علم و فناوری استان گلستان گفت: موقعیت استراتژیک گلستان فرصتی برای صادرات محصولات فناورانه را فراهم کرده است وتوسعه اقتصاد دانشبنیان بدون حضور مؤثر سرمایهگذاران و بخش خصوصی ممکن نیست.
به گزارش ایلنای گلستان، حسین مومنی در رویداد معرفی فرصتهای سرمایهگذاری فناورانه استان با اشاره به اینکه پارکهای علم و فناوری میتوانند با ایجاد همافزایی میان بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان، زمینه عبور کشور از چالشهای اقتصادی و تحریمها را فراهم کنند، اظهار داشت: توسعه اقتصاد دانشبنیان بدون حضور مؤثر سرمایهگذاران و بخش خصوصی ممکن نیست و پارکها میتوانند این ارتباط را تسهیل کنند.
مومنی همچنین با اشاره به ظرفیتهای ویژه استان گلستان از جمله موقعیت جغرافیایی استراتژیک، مسیر ریلی گرگان–اینچهبرون–قزاقستان و دسترسی به بازارهای آسیای میانه، افزود: این مزیتها فرصتی طلایی برای گسترش صادرات محصولات فناورانه و رشد اقتصادی استان فراهم کرده است.
وی در پایان بر ضرورت حرکت شرکتهای فناور بهسمت مدلهای نوین تأمین مالی همچون سرمایهگذاری خطرپذیر و شتابدهندههای تخصصی تأکید کرد تا اکوسیستم نوآوری استان مسیر پایداری در توسعه و جذب سرمایه طی کند.
گفتنی است، در این رویداد یک روزه، تعداد ۱۷ استارتاپ و واحد فناور، ایدههای خود را به سرمایهگذاران ارائه خواهند داد.