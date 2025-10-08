دبیر ستاد انتخابات فارس خبرداد؛
کاندیداهای انتخابات شوراها تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند
دبیر ستاد انتخابات فارس گفت: داوطلبان شرکت در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در این استان از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ فرصت دارند که از مناصب قانونی خود که در ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها ذکر شده استعفا دهند.
به گزارش ایلنا، سید کمال علوی، افزود: این استعفا حتماً باید صورت گیرد و در غیر اینصورت، امکان ثبتنام برای داوطلبان وجود نخواهد داشت.
علوی ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ را زمان تعیینشده برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ذکر کرد و ادامه داد: براساس قانون انتخابات شوراها و بهویژه ماده ۴۱ این قانون، مقامات و مشاغل همتراز که قصد داوطلبشدن در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند، باید سهماه پیش از ثبتنام، از سمت خود استعفا دهند.
وی اظهار کرد: بر همیناساس، ستاد انتخابات کشور، ماه گذشته با صدور اطلاعیهای از ۲۱ تا ۲۷ مهر را زمان قانونی استعفای مقامات و مشاغل مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی اعلام کرد.
مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری فارس گفت: افرادی که قصد حضور در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، لازم است حتماً به این زمانبندی توجه داشته باشند تا در فرآیند ثبتنام با مشکلی مواجه نشوند.
علوی افزود: ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دیماه امسال آغاز میشود و تا ۲۷ همینماه ادامه خواهد داشت و زمان ثبتنام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا نیز متعاقباً از سوی ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد کرد.
- ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران؛
اشخاص زیر بهواسطه مقام و شغل خود از داوطلبشدن برای شوراهای اسلامی بهترتیب ذیل محرومند:
۱- رئیسجمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیسقوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوانعالی کشور، دادستانکل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیسسازمان بازرسیکل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتیسیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سهقوه، رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسایکل و مدیرانعامل بانکها، رئیسجمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امامخمینی (ره)، مدیرانعامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ...)، رئیس سازمان نظامپزشکی ایران، رئیس سازمان نظاممهندسی کشور و اعضای هیأتمدیره اتحادیههای صنفی کشوری و هیأترئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأتمدیره مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیرانکل اداراتکل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیرانکل تشکیلات ستادی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان بهکل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سهماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند.
۲- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیرانکل ادارات استانداری، مدیرانکل، معاونان اداراتکل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیأتمدیره سازمان نظامپزشکی، رئیس و اعضای هیأتمدیره سازمان نظاممهندسی، اعضای هیأتمدیره اتحادیههای صنفی غیرکشوری، هیأترئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأتمدیره سازمان نظاممهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأتمدیره سازمان نظامپرستاری، رئیس و اعضای هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه، رؤسا و معاونان سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته بهدولت که از بودجه عمومی بههر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش بهترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه سهماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن پست شاغل نباشند.
۳– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه سهماه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و بههیچوجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمیتوانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورایعالی استانها و مسؤولیتهای مذکور در بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده بههر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژهای)، مشغولبهکار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب بهعنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بودهاند، بهدبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور میشوند تا بهصورت شغل تماموقت عهدهدار وظایف عضویت در شورای شهر شوند.
تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته بهدولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (۷) ماده (۳۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط بهپذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبتنام ارائه گواهی رسمی مبنیبر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر اینصورت ثبتنام داوطلب ممنوع است.
تبصره ۳- سرپرست یا قائممقام جایگاههای یادشده مشمول حکم این ماده میباشند.