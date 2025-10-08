قیمت طلا، سکه و ارز در بازار چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز افزایش یافته است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱میلیون و ۲۷۷ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت،قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۱۲ میلیون تومان
نیم سکه ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه بهار آزادی ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۱ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان و هر دلار ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و هر یورو ۱۳۴ هزار و ۲۱۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.