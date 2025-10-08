خبرگزاری کار ایران
پایان عملیات فاز دوم تکمیل زیرساخت‌های گردشگری جزیره لارک

پایان عملیات فاز دوم تکمیل زیرساخت‌های گردشگری جزیره لارک
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از پایان عملیات اجرایی فاز دوم تکمیل زیرساخت‌های گردشگری جزیره لارک خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس،  عباس رئیسی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: در این مرحله، اجرای خط انتقال آب به طول سه کیلومتر برای پهنه گردشگری لارک با هدف تأمین نیازهای اولیه گردشگران و توسعه زیرساخت‌های پایدار در این جزیره به پایان رسید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: با اتمام این عملیات، گام مؤثری در مسیر آماده‌سازی جزیره لارک برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد ویژه گردشگری دریایی هرمزگان برداشته شده است.

او اظهار کرد: جزیره لارک به‌دلیل موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی، چشم‌اندازهای طبیعی و مناظر بکر دریایی، از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و تکمیل زیرساخت‌های آن زمینه توسعه خدمات گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند..

رئیسی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده است.

فاز نخست تکمیل زیرساخت‌های گردشگری لارک پیش‌تر با اجرای بهسازی راه‌های دسترسی و ایجاد امکانات اولیه انجام شده بود و با اتمام فاز دوم، مسیر توسعه گردشگری دریایی در این جزیره شتاب بیشتری گرفته است.

