به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: در این مرحله، اجرای خط انتقال آب به طول سه کیلومتر برای پهنه گردشگری لارک با هدف تأمین نیازهای اولیه گردشگران و توسعه زیرساخت‌های پایدار در این جزیره به پایان رسید.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: با اتمام این عملیات، گام مؤثری در مسیر آماده‌سازی جزیره لارک برای تبدیل‌شدن به یکی از مقاصد ویژه گردشگری دریایی هرمزگان برداشته شده است.

او اظهار کرد: جزیره لارک به‌دلیل موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی، چشم‌اندازهای طبیعی و مناظر بکر دریایی، از ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و تکمیل زیرساخت‌های آن زمینه توسعه خدمات گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم می‌کند..

رئیسی بیان کرد: این پروژه با اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی اجرا شده است.

فاز نخست تکمیل زیرساخت‌های گردشگری لارک پیش‌تر با اجرای بهسازی راه‌های دسترسی و ایجاد امکانات اولیه انجام شده بود و با اتمام فاز دوم، مسیر توسعه گردشگری دریایی در این جزیره شتاب بیشتری گرفته است.

