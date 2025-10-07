فوت دانشآموز آملی خارج از مدرسه؛ شایعات درگیری تکذیب شد
پس از انتشار شایعاتی درباره فوت دانشآموز آملی به نام طاها نجاتی در پی درگیری با همکلاسیها، آموزشوپرورش آمل اعلام کرد که این حادثه خارج از مدرسه رخ داده و هیچگونه تنش یا مشکلی در مدرسه وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی دو روز گذشته خبری در فضای مجازی در مورد فوت دانشآموزی از شهرستان آمل به نام طاها نجاتی منتشر شد که باعث نگرانی و دامن زدن به شایعاتی درباره علت فوت وی گردید. برخی از این شایعات مدعی بودند که فوت نجاتی ناشی از درگیری با همکلاسیها و اخراج از مدرسه بوده است.
مرتضی عسگری، رئیس آموزشوپرورش شهرستان آمل در واکنش به این اخبار در گفتوگویی با خبرنگاران جزئیات حادثه را تشریح کرد. وی ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ، اعلام کرد: تیم مشاورهای آموزشوپرورش به محض اطلاع از این موضوع، در مدرسه حضور یافتند و بررسیهای میدانی انجام شد. نتایج اولیه نشان میدهد که هیچگونه درگیری یا تنش میان مرحوم نجاتی و عوامل اجرایی مدرسه وجود نداشته است.
عسگری در ادامه تاکید کرد که شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر درگیری یا رفتار نامناسب در مدرسه کاملاً بیاساس است و هیچ نشانهای از بروز مشکل پیش از وقوع حادثه گزارش نشده است.
وی همچنین به اهمیت توجه خانوادهها به وضعیت روانی و روحی فرزندانشان اشاره کرد و گفت: «دوره متوسطه اول یکی از حساسترین دوران رشد است که نیازمند توجه ویژه به سلامت روانی نوجوانان است. والدین باید به شرایط روحی فرزندان خود دقت بیشتری داشته باشند و در صورت نیاز از خدمات مشاورهای مدارس استفاده کنند.
رئیس آموزشوپرورش آمل در پایان ابراز همدردی مجدد با خانواده نجاتی کرد و خاطرنشان ساخت که پیگیریهای لازم برای روشن شدن ابعاد این حادثه ادامه دارد و هرگونه اطلاعرسانی رسمی تنها از طریق مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد.