خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران خبر داد:

کشف ۱۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در خروجی شهرستان ساری

کشف ۱۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در خروجی شهرستان ساری
کد خبر : 1697089
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف یک محموله بزرگ ۱۷ تنی مرغ زنده فاقد مجوز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در یک گشت مشترک ویژه در خروجی شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "سامع خورشاد" در تشریح این خبر گفت: در شب گذشته و در عملیات گشت مشترک با حضور ماموران پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اداره دامپزشکی و نماینده جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در خروجی شهرستان و محدوده سه راه تاکام، چهار دستگاه خودروی حمل مرغ زنده فاقد مجوز شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: این محموله شامل حدود ۱۷ تن مرغ زنده بود که قصد انتقال غیرمجاز به استان تهران را داشت که پس از توقیف، محموله به کشتارگاه منتقل و کشتار شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده  انتظامی استان مازندران تصریح کرد: از این محموله حدود ۱۲ تن گوشت مرغ به ارزش ۱۴ میلیارد ریال به دست آمد که برای توزیع در فروشگاه‌های سطح شهر ساری و به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ارسال شده است.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه ۴ متهم در این عملیات دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق مرغ زنده، حفظ سلامت بهداشتی محصولات پروتئینی و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ