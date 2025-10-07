کشف ۱۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در خروجی شهرستان ساری

به گزارش ایلنا، سرهنگ "سامع خورشاد" در تشریح این خبر گفت: در شب گذشته و در عملیات گشت مشترک با حضور ماموران پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اداره دامپزشکی و نماینده جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در خروجی شهرستان و محدوده سه راه تاکام، چهار دستگاه خودروی حمل مرغ زنده فاقد مجوز شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: این محموله شامل حدود ۱۷ تن مرغ زنده بود که قصد انتقال غیرمجاز به استان تهران را داشت که پس از توقیف، محموله به کشتارگاه منتقل و کشتار شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: از این محموله حدود ۱۲ تن گوشت مرغ به ارزش ۱۴ میلیارد ریال به دست آمد که برای توزیع در فروشگاه‌های سطح شهر ساری و به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ارسال شده است.

سرهنگ خورشاد با بیان اینکه ۴ متهم در این عملیات دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق مرغ زنده، حفظ سلامت بهداشتی محصولات پروتئینی و حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شد.

