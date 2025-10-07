رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران خبر داد:
کشف ۱۷ تن مرغ زنده فاقد مجوز در خروجی شهرستان ساری
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران از کشف یک محموله بزرگ ۱۷ تنی مرغ زنده فاقد مجوز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در یک گشت مشترک ویژه در خروجی شهرستان ساری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "سامع خورشاد" در تشریح این خبر گفت: در شب گذشته و در عملیات گشت مشترک با حضور ماموران پلیس امنیت اقتصادی، نماینده اداره دامپزشکی و نماینده جهاد کشاورزی شهرستان ساری، در خروجی شهرستان و محدوده سه راه تاکام، چهار دستگاه خودروی حمل مرغ زنده فاقد مجوز شناسایی و توقیف شدند.
وی افزود: این محموله شامل حدود ۱۷ تن مرغ زنده بود که قصد انتقال غیرمجاز به استان تهران را داشت که پس از توقیف، محموله به کشتارگاه منتقل و کشتار شد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرمانده انتظامی استان مازندران تصریح کرد: از این محموله حدود ۱۲ تن گوشت مرغ به ارزش ۱۴ میلیارد ریال به دست آمد که برای توزیع در فروشگاههای سطح شهر ساری و به ویژه در مناطق کمتر برخوردار ارسال شده است.
سرهنگ خورشاد با بیان اینکه ۴ متهم در این عملیات دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: این اقدام در راستای جلوگیری از قاچاق مرغ زنده، حفظ سلامت بهداشتی محصولات پروتئینی و حمایت از مصرفکنندگان انجام شد.