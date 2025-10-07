کشف لاشه فوک خزری در سواحل ساری؛ خطر انقراض جدیتر شد
با کشف لاشه ۴۶ فک خزری در سواحل مازندران، نگرانیها از انقراض این گونه خاص دریایی که تنها در دریای خزر یافت میشود، افزایش یافته است. کاهش منابع غذایی، آلودگی و تغییرات اقلیمی از جمله تهدیدات اصلی این پستاندار در خطر انقراض هستند. حفاظت از این گونه نیازمند همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر و اقدامات فوری است.
به گزارش ایلنا، کشف لاشه فک خزری در سواحل مازندران به ۴۶ قلاده رسید و نگرانیها از تهدید انقراض این گونه منحصر به فرد بیشتر شده است. این پستاندار دریایی تنها در دریای خزر زندگی میکند و به دلیل مشکلات زیستمحیطی چون آلودگی، کاهش منابع غذایی و تغییرات اقلیمی، در خطر جدی قرار دارد.
سالهاست که این گونه در شرایط بحرانی به سر میبرد و بسیاری از لاشههای کشفشده در سواحل ایران، در وضعیت پیشرفته فساد بودهاند، که نشان میدهد مرگ آنها احتمالاً در مناطق شمالی دریای خزر رخ داده است. علاوه بر این، شواهدی از دخالتهای انسانی مانند شکار یا برخورد با قایقها وجود ندارد.
اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت این گونه را در فهرست جانوران آسیبپذیر قرار داده است و حفاظت از آن نیازمند همکاری کشورهای حاشیه دریای خزر، شامل ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان است. در این راستا، برنامههای پایش سواحل ادامه دارد و از مردم محلی و صیادان خواسته شده تا در صورت مشاهده فوک خزری یا لاشههای آن به مراکز محیطزیست اطلاع دهند.
معاون محیط زیست مازندران اعلام کرد که با کشف لاشه یک فک خزری در سواحل فرح آباد، تعداد لاشههای کشفشده این گونه در استان به ۴۶ قلاده رسید.
روحالله اسماعیلی افزود: به دلیل وضعیت پیشرفته فساد لاشه، علت مرگ فک قابل تشخیص نیست. پایش سواحل استان با همکاری مرکز امداد فک خزری و دامپزشکی ادامه دارد و از مردم خواسته شد در صورت مشاهده فک یا لاشه، اطلاع دهند.