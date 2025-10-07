به گزارش ایلنا از اصفهان، نشست خبری فیلم سینمایی «سفیدبرفی» با حضور جواد نوریان‌ کارگردان، علی باقری‌ نویسنده؛ امید علیمردانی‌ بازیگر پیشکسوت و ابوالفضل نوریان بازیگر کودک برگزار شد.

جواد نوریان، کارگردان درباره چالش‌های ساخت فیلم برای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: فیلم کودک همیشه با دشواری‌های خاص خودش همراه است. یکی از سختی‌های اصلی، کار با بازیگران کودک بود که بسیاری آماتور بودند و تجربه تصویربرداری حرفه‌ای نداشتند. علاوه بر این، ما یک الاغ در فیلم داشتیم که گاهی فرار می‌کرد و تیم مجبور می‌شد چند نفر برای کنترل آن به کار گرفته شود. حتی یک‌بار مجبور شدیم یک الاغ دیگر جایگزین کنیم، زیرا الاغ اصلی بیش از حد آرام بود.

وی افزود: ما تصمیم گرفتیم از فضای شهری و آپارتمانی خارج شویم و محیط فیلم را به طبیعت ببریم تا جذابیت بصری برای کودکان بیشتر شود، همچنین برخی سکانس‌ها بر اساس بازی‌های سنتی مثل طناب‌کشی و فوتبال گل کوچک طراحی شد تا کودکان علاوه بر بازی‌های دیجیتال، با بازی‌های سنتی و محلی نیز آشنا شوند.

کارگردان سفیدبرفی درباره روند تولید و حذف برخی سکانس‌ها ادامه داد: فیلم اولیه ۱۲۰ دقیقه بود، اما برای پخش محدود تلویزیونی، برخی سکانس‌ها که شامل بازی‌ها و جزئیات بود، حذف شد تا فیلم به ۹۰ دقیقه برسد. بااین‌حال، تلاش کردیم نقطه اوج و پیام اصلی فیلم حفظ شود. هدف اصلی قصه این است که خانواده‌ها به حرف فرزندان خود گوش دهند و بچه‌ها یاد بگیرند با هم همکاری و همدلی داشته باشند.

نوریان درباره انتخاب بازیگران و لهجه اصفهانی بیان کرد: ابتدا قرار بود تمام بازیگران از اصفهان انتخاب شوند و متن با لهجه اصفهانی اجرا شود. پیش از فیلمبرداری، سه ماه با بچه‌ها کلاس گذاشتیم و تمرین کردیم تا با لهجه آشنا شوند. بعد تصمیم گرفتیم برخی بازیگران چهره اضافه کنیم تا پخش تلویزیونی بهتر انجام شود، اما همچنان تلاش کردیم هویت فرهنگی و لهجه محلی حفظ شود.

