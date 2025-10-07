برگزاری اپرای عروسکی حافظ ١٨ تا ٢۵ مهرماه در شیراز

به گزارش ایلنا، سولماز دهقانی تاکید کرد: «حافظ» می‌راثی نیست که تنها برای ایران باشد؛ او شاعر انسانیت، خرد، عشق و عرفان است. هشت شب با حافظ در شیراز، به معنای هشت شب زندگی با حقیقتی است که قرن‌ها بر ذهن‌ها و دل‌های بشری سایه انداخته و همچنان تازه و زنده است.

وی بیان کرد: درمیان‌برنامه‌های این هفته، اجرای اپرای عروسکی حافظ به‌کارگردانی استاد بهروز غریب‌پور، آهنگ‌سازی و رهبری ارکستر فیلارمونیک روسه بلغارستان توسط امیر پورخلجی؛ نقطه عطف این گرامیداشت خواهد بود. این اثر در روز‌های ١٨ تا ٢٠ مهرماه در مجموعه فرهنگی هنری حافظ، در دو سانس (١٨ و ٢١:٣٠)، میزبان علاقه‌مندان است. حضور خوانندگان و هنرمندان نام‌آشنا همچون علیرضا قربانی در نقش حافظ، علی زندوکیلی، وحید تاج و هاله سیفی‌زاده، رنگ‌و‌بوی بی‌مانندی به این اثر داده است.

معاون هنری فارس با اشاره به جنبه‌های کمتر دیده‌شده زندگی حافظ افزود: در کنار بزرگی و عظمت اندیشه حافظ، نباید از نقشی که همسر او در پاسداشت و حفظ آثارش داشت غافل شد. روایت‌های تاریخی گواه آن است که همسر حافظ، همچون همراهی وفادار، کوشید تا آثار و اندیشه‌های شاعر در کشاکش زمان محفوظ بماند و به نسل‌های پسین برسد. اگر امروز ما با دیوان حافظ فال می‌زنیم و جهان با اشعار او گفتگو می‌کند، بخشی از این ماندگاری مرهون همان همراهی و ایثار است.

دهقانی یادآور شد: شیراز در این‌روز‌ها تنها یک شهر نیست؛ مرکز توجه جهانیان است. همان‌طور که حافظ روزگاری گفته بود، کلامش مرز نمی‌شناسد. هشت روز با حافظ فرصتی است که مردم نه‌تنها از ایران، بلکه از سراسر دنیا به شیراز بیایند و در می‌عادگاهی جهانی با فرهنگ، شعر و موسیقی، هم‌صدا شوند.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، شهرداری شیراز، موسسه فرهنگی هنری شهر آفتاب، موسسه فرهنگی شکوه جاودان پارس و دیگر نهاد‌های فرهنگی برگزار می‌شود و مخاطبان می‌توانند برای تهیه بلیت از طریق پایگاه اینترنتی irantic. com اقدام کنند.

دهقانی در پایان گفت: حافظ تنها شاعر ما نیست، او شریک راز‌های بشریت است. این‌روز‌ها که چراغ یاد او در شیراز فروزان می‌شود، فرصتی دوباره است برای بازگشت به خویشتن، به عشق و به امید. بیایید در این هشت شب، نه‌فقط تماشاگر یک جشنواره، که شریک یک رویا باشیم. رویایی که حافظ قرن‌ها پیش بر صفحه جان بشر نگاشت و هنوز هم از پس سده‌ها، چراغ راه آینده است.

