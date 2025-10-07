معاون درمان علوم پزشکی شیراز خبرداد؛
شناسایی و تعطیلی ۶ مرکز غیرمجاز زیبایی در شیراز
بنا بر اعلام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در راستای نظارتهای مستمر و بهدنبال گزارشهای مردمی، ۶ مرکز ارائه خدمات غیرمجاز پوست، مو و زیبایی طی دو هفته گذشته در سطح شهر شیراز شناسایی و تعطیل شدند.
به گزارش ایلنا، امین نیاکان گفت: باتوجهبه افزایش تخلفات در حوزه زیبایی که اغلب فاقد مجوزهای لازم پزشکی و بهداشتی بوده و سلامت جامعه را به مخاطره میاندازند، تیمهای نظارتی معاونت درمان با جدیت تمام به فعالیتهای بازرسی خود ادامه میدهند.
وی در تشریح این اقدام افزود: طی دو هفته اخیر، با دریافت گزارشهای متعدد از سوی شهروندان شیرازی، تیمهای بازرسی معاونت درمان وارد عمل شده و موفق به شناسایی و تعطیلی ۶ واحد متخلف شدند که این مراکز بدون رعایت ضوابط قانونی و استفاده از افراد فاقد صلاحیت، اقدام به ارائه خدمات درمانی زیبایی میکردند.
نیاکان ضمن قدردانی از حس مسوولیتپذیری شهروندان شیرازی، همکاری مردم را یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در برابر فعالیتهای غیرمجاز دانست و تاکید کرد: شهروندان میتوانند هرگونه مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز درمانی و زیبایی را از طریق سامانههای تلفنی ١٨١٩ و ١٩٠ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان یادآور شد که تشدید نظارتها در دستور کار قرار دارد و با هرگونه فعالیت غیرمجاز درمانی که سلامت مردم را تهدید میکند، قاطعانه برخورد خواهد شد.