رئیس کل دادگستری فارس مطرح کرد؛
اعطای عفو و ارفاقات قضایی به زندانیان با اولویت جرائم خرد
دادستان مرکز استان: دادسرا هیچ تأکیدی بر نگهداری افراد در زندان ندارد
در راستای بررسی نتایج اعطای عفو معیاری و حفظ حقوق شهروندی زندانیان ۶۳۰ نفر زندانی زندان عادل آباد و بازداشتگاه مرکزی شیراز بی واسطه با رئیس کل دادگستری فارس و دادستان مرکز استان و ۷۴ نفر از قضات شیراز دیدار کردند.
حجتالاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با تأکید بر اینکه علاوه بر عفو معیاری اعمال شده در زندانهای استان اعطای ارفاقات و تسهیلات قانونی به زندانیان واجد شرایط نیز محور اصلی برنامه دیدار ز از زندانها است گفت: در این برنامه با جمع کثیری از زندانیان دیدار شد و ضمن استماع درخواستهای آنان، پیگیری لازم انجام شد که در نتیجه آن تعداد قابل توجهی از زندانیان از تسهیلات و ارفاقات قضایی برخوردار شدند.
حجت الاسلام والملسمین رجایی نسب این تسهیلات را شامل قبول آزادی مشروط، موافقت با برخورداری از عفو، مرخصی، تخفیف مجازات، اعزام به اشتغال بهکار، موافقت با نظام نیمه آزادی و تسهیلات مصرح در قانون برشمرد و گفت: در برنامه ریزی اخیر تمرکز بر این امر است که علاوه بر زندانیان جرائم غیرعمد و مالی، مجرمان دارای جرم غیر مهم و خُرد که واجد شرایط باشند از تسهیلات استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: با عنایت به اینکه اعضای کمیسیون عفو نیز در این برنامه حضور دارند، پیگیری برخورداری افراد واجد شرایط از عفو با شتاب بیشتری دنبال میشود.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب در ادامه ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته درحوزه زندان با اشاره به اقدامات مسئولان و مددکاران زندان و احاطه کامل به پرونده مددجویان گفت: زندانبانی و تلاش در جهت اصلاح و باز اجتماعی کردن زندانیان نیازمند مدیریت، برنامه ریزی دقیق و تلاش شبانه روزی است که در این شاخصها در زندانهای استان فارس به بهترین شکل اجرای شده است.
رییس شورای قضائی استان فارس همچنین تصریح داشت: قضاتی که در راستای تحقق سیاستها و برنامه های کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری از قبیل زندان زدائی از روند رسیدگی به جرایم، استفاده از ارفاقات قضائی و تاسیسات حقوقی، زندان مجازی و …برای افراد واجد شرایط پیشتاز و پیشگام باشند ، در نشستهای فصلی دستگاه قضائی استان معرفی و مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.
دادستان عمومی انقلاب مرکز فارس نیز در حاشیه این بازدید گفت: در راستای نظارت بر امور زندانها بازدیدهای برنامهریزی شده و همچنین سرزده شبانه روزی از زندانها و بازداشتگاهها و دیدار با زندانیان در دستور کار دادستانی مرکز استان و شهرستانها قرار گرفته است.
کامران میرحاجی تصریح کرد: دادسرا هیچ تأکیدی بر نگهداری افراد در زندان ندارد بنابراین تلاش میکنیم تا در راستای اجرای دستور العملهای کاهش جمعیت کیفری ضمن پرهیز از صدور قرارهای منجر به بازداشت زمینه تعیین تکلیف سریع متهمان تحت قرار را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: تلاش ما همواره این بوده که تاسیسات قضایی به زندانیان واجد شرایط اختصاص یابد.
این مقام قضایی فارس در خصوص انجمن حمایت زندانیان نیز خاطرنشان کرد: در مدیریت جدید انجمن حمایت زندانیان مرکز استان موضوع استقلال مالی و درآمدهای پایدار برای کمک به خانوادههای تحت پوشش و کاهش وابستگی اقتصادی آنان به انجمنها در راستای حفظ کرامت و ارزشهای انسانی خانوادگی مد نظر قرار دارد.
میرحاجی خاطر نشان کرد: تلاش کردهایم با بهرهگیری از کارآفرینان و مجموعههای صنعتی و بخش خصوصی اشتغال در بیرون از زندان در دستور کار قرار دهیم.
مدیرکل زندان فارس هم در حاشیه این دیدار و رسیدگی قضایی گفت: حضور مقامات قضایی در زندانها و دیدار با زندانیان علاوه بر آنکه دسترسی مددجویان به عدالت و رسیدگی قضایی را بسیار آسان کرده است موجب شده امنیت روانی و قضایی حاکم بر زندانهای استان ارتقا یابد و این امر باعث تحقق اهداف سند تحول قضایی و همچنین رویکرد کاهش هدفمند جمعیت کیفری شده است.
اسحاق ابراهیمی اظهار داشت: تعاملی بسیار هدفمند و خوب فی مابین دستگاه قضایی و زندان در استان فارس حاکم است که موجب شده است اولویتها و سیاستهای نظام قضایی کشور در حوزه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی امور زندانیان در بستر و شرایط مطلوب و نتیجه محور محقق شود.
عضو شورای قضایی استان فارس تصریح کرد: دستورات مقام قضایی در این نشستها توسط دوایر قضایی و مددکاران زندانها تا حصول نتیجه و ابلاغ آن به زندانیان پیگیری میشود.