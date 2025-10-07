آغاز فرآیند رتبه بندی دفاتر پیشخوان دولت در گیلان
مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات گیلان با اشاره به آغاز فرآیند رتبهبندی دفاتر پیشخوان دولت در گیلان گفت: دفاتر پیشخوان دولت برای تکمیل اطلاعات و رفع مغایرتها، یک ماه فرصت دارند.
به گزارش ایلنا از رشت، فرزاد توکلی گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه «ارزیابی و رتبهبندی» را برای تکمیل اطلاعات دفاتر پیشخوان خدمات دولت با هدف ارتقاء کیفیت خدمات رسانی دفاتر پیشخوان، مکانیزه کردن تمامی فرایندهای مربوط به خدمات در این دفاتر به صورت خوداظهاری راهاندازی کرده است، بر این اساس، تمامی دفاتر پیشخوان استان موظفند در مدت زمان یکماهه تعیین شده، اطلاعات خود را تکمیل کنند.
وی افزود: تمامی دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان دولت تا ۱۲ آبان ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.geps.cra.ir وارد بخش خدمات الکترونیک شده و اطلاعات خود را تکمیل و رفع مغایرتهای احتمالی را انجام دهند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان افزود: شاخصهای ارزیابی و رتبهبندی دفاتر پیشخوان خدمات دولت بر اساس دستورالعمل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شامل تکمیل و صحت اطلاعات ثبتی دفاتر، رعایت الزامات قانونی و پروانه فعالیت، کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شهروندان، میزان رضایتمندی مراجعان، بهروز بودن تجهیزات و زیرساختهای فنی، پایبندی به استانداردهای ابلاغی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، شفافیت مالی و عملکردی و میزان همکاری دفتر در رفع مغایرتها و اصلاح دادهها است، این شاخصها در سامانه ارزیابی بهصورت خوداظهاری تکمیل شده و مبنای رتبهبندی دفاتر پیشخوان شهری و روستایی قرار میگیرند.
وی افزود: استان گیلان ۴۲۳ دفتر پیشخوان خدمات دولت شهری و ۲۷۱ دفتر ICT روستایی دارد که مشمول این دستورالعمل میشوند.