به گزارش ایلنا، غلامرضا ملکی افزود: در سطح کشور نیز تولید گندم به میزان مصرف داخلی رسیده و در این بخش پایداری کامل حاصل شده که نشان‌دهنده موفقیت در سیاست‌های تأمین امنیت غذایی است. اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی نقش محوری در تأمین کالاهای اساسی دارد که مهم‌ترین آن نان است.

وی به وضعیت سایر کالاهای اساسی از جمله برنج، شکر و روغن اشاره کرده و ادامه داد: اقدامات مؤثری در زمینه تنظیم بازار این اقلام انجام شده است. برنج وارداتی و شکر دولتی برای کنترل قیمت‌ها توزیع شده‌ است، اما بخشی از این کالاها در بازار جذب نشد که دلیل آن نبود نیاز واقعی بازار به این اقلام دولتی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت: قیمت شکر دولتی با شکر موجود در بازار آزاد تقریباً برابر است و این موضوع نشان می‌دهد که تولید در حد نیاز بازار بوده و بازار به صورت خودتنظیم عمل کرده است. تولید روغن در استان نیز بیش از نیاز مصرفی مردم بوده و در این زمینه نیز پایداری لازم ایجاد شده است.

ملکی به وضعیت برنج در بازار استان مرکزی اشاره داشته و تصریح کرد: برنج ایرانی توسط بخش خصوصی و مردم توزیع می‌شود و برنج وارداتی صرفاً برای تنظیم بازار و حفظ تعادل قیمت‌ها عرضه شده که بخشی از آن نیز جذب نشده استو این امر نشان‌دهنده وضعیت مطلوب بازار برنج و عدم کمبود در این حوزه است.

وی به اقدامات و فعالیت‌های انجام شده در راستای تأمین امنیت غذایی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی در سال‌های اخیر با تمرکز بر تأمین پایدار کالاهای اساسی از جمله گندم، آرد، روغن، شکر و برنج، نقش مؤثری در تنظیم بازار و حفظ امنیت غذایی ایفا کرده است.

انتهای پیام/