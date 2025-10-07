مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خبرداد؛
ثبت بیش از ۵۶ هزار درخواست صدور مجوز در فارس از طریق درگاه ملی مجوزها
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان فارس از ثبت بیش از ۵۶ هزار فقره درخواست صدور مجوز کسبوکار از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون خبر داد و گفت: بیش از سهچهارم این درخواستها منجر به صدور مجوز شده است.
به گزارش ایلنا، ایوب فرامرزی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون، در مجموع ۵۶ هزار و ۲۳۷ فقره درخواست صدور مجوز توسط متقاضیان کسبوکار در استان فارس از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۳۲ هزار و ۴۹۹ فقره (۵۸ درصد) از نوع ثبتمحور و ۲۳ هزار و ۷۳۷ فقره (۴۲ درصد) از نوع تاییدمحور بوده است. همچنین ۹۶ درصد از درخواستها (۵۴ هزار و ۵۰ فقره) توسط اشخاص حقیقی و ۴ درصد (۲۱۸۰ فقره) توسط اشخاص حقوقی ثبت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: ۶۹ درصد از درخواستهای مجوز (۳۷ هزار و ۹۲۰ فقره) توسط آقایان و ۳۱ درصد (۱۷ هزار و ۱۰۶ فقره) توسط بانوان در سامانه ثبت شده است.
فرامرزی در ادامه خاطرنشان کرد: طی این بازه زمانی، از مجموع درخواستهای ثبتشده، ۴۲ هزار و ۵۹ فقره (۷۵ درصد) منجر به صدور مجوز شده، ۸۴۴۷ فقره (۱۵ درصد) به عدم صدور مجوز انجامیده و ۱۰۳۹ فقره (٠. ٢درصد) نیز به دلیل انصراف متقاضی از ادامه فرایند خارج شده است. همچنین ۱۳۶۹ فقره (٢. ٤ درصد) در انتظار پاسخ استعلام از دستگاهها، ۱۲۵۷ فقره (٢. ٢ درصد) در انتظار تایید مدارک و ۲۰۰۰ فقره (۴ درصد) در انتظار تکمیل مدارک از سوی متقاضیان قرار دارند.
وی در تبیین عملکرد دستگاههای پرتقاضا در صدور مجوز گفت: اتاق اصناف مرکز استان فارس با ۱۲ هزار و ۴۴ درخواست (٢١. ٤ درصد) در رتبه نخست قرار دارد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۷۴۹۴ درخواست (١٣. ٣ درصد) در رتبه دوم، اداره کل جهاد کشاورزی با ۷۲۴۵ درخواست (۱۳ درصد) در رتبه سوم، اداره کل صنعت، معدن و تجارت با ۲۶۴۳ درخواست (۵ درصد) در رتبه چهارم و سازمان نظام پزشکی با ۲۴۸۶ درخواست (۴. ۴ درصد) در رتبه پنجم دستگاههای پرتقاضا قرارگرفتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس تصریح کرد: از نظر نسبت صدور مجوزها، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با ۹۳ درصد در رتبه نخست، اتاق اصناف مرکز استان با ۷۸ درصد در رتبه دوم و سازمان نظام پزشکی با ۷۰ درصد در رتبه سوم قرار دارند.
به گفته فرامرزی، در میان شهرستانهای استان نیز شیراز با ۱۹ هزار و ۲۵۶ درخواست (۳۴ درصد) بیشترین سهم را در ثبت درخواستهای مجوز به خود اختصاص داده است و پسازآن شهرستانهای مرودشت، داراب، جهرم، کازرون و آباده با مجموع بیش از ۲۰ درصد درخواستها در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای شاخص پاسخگویی بهموقع از سوی مراجع صدور مجوز، گفت: دستگاههای اجرایی باید با کاهش زمانبررسی و تایید مدارک و تسریع در پاسخ به استعلامها از طریق درگاههای تخصصی خود، فرایند صدور مجوزها را روانتر و کارآمدتر کنند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از متقاضیان صدور مجوز خواست؛ پیش از ثبت درخواست، شرایط و مدارک لازم هر مجوز را در درگاه ملی مجوزها مطالعه و مستندات مورد نیاز را بهموقع بارگذاری کنند تا از تاخیرهای احتمالی در فرایند صدور جلوگیری شود.