برخورد شدید نیسان و پژو ۴۰۵ در مسیر ایذه – دهدز؛ ۳ مصدوم بهمراه داشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در ساعت ۹:۰۷، حادثه‌ای در مسیر ایذه به دهدز، جنب سد کارون ۳ رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی نیسان با پژو ۴۰۵ برخورد کرد. این محور کوهستانی یکی از مسیرهای پرتردد منطقه محسوب می‌شود و وقوع چنین تصادف‌هایی در آن سابقه‌دار است.

وی افزود: در پی این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودروها که همگی مرد و در سنین ۲۹، ۱۱ و ۴۷ ساله بودند، دچار آسیب‌دیدگی شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: وضعیت جسمانی مصدومان توسط تیم‌های اورژانس بررسی و اقدامات اولیه درمانی در محل انجام شد.

دکتر احمدی افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان شهدا ایذه منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند.

انتهای پیام/