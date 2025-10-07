صبح امروز؛
برخورد شدید نیسان و پژو ۴۰۵ در مسیر ایذه – دهدز؛ ۳ مصدوم بهمراه داشت
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز از برخورد شدید نیسان و پژو ۴۰۵ در مسیر ایذه – دهدز و مصدومیت ۳ نفر خبر داد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در صبح امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در ساعت ۹:۰۷، حادثهای در مسیر ایذه به دهدز، جنب سد کارون ۳ رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی نیسان با پژو ۴۰۵ برخورد کرد. این محور کوهستانی یکی از مسیرهای پرتردد منطقه محسوب میشود و وقوع چنین تصادفهایی در آن سابقهدار است.
وی افزود: در پی این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودروها که همگی مرد و در سنین ۲۹، ۱۱ و ۴۷ ساله بودند، دچار آسیبدیدگی شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز گفت: وضعیت جسمانی مصدومان توسط تیمهای اورژانس بررسی و اقدامات اولیه درمانی در محل انجام شد.
دکتر احمدی افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته، مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان شهدا ایذه منتقل شدند تا تحت مراقبتهای تخصصی قرار گیرند.