خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صبح امروز؛

برخورد شدید نیسان و پژو ۴۰۵ در مسیر ایذه – دهدز؛ ۳ مصدوم بهمراه داشت

برخورد شدید نیسان و پژو ۴۰۵ در مسیر ایذه – دهدز؛ ۳ مصدوم بهمراه داشت
کد خبر : 1696908
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخورد شدید نیسان و پژو ۴۰۵ در مسیر ایذه – دهدز و مصدومیت ۳ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مهران احمدی بلوطکی  اظهار کرد: در صبح امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴، در ساعت ۹:۰۷، حادثه‌ای در مسیر ایذه به دهدز، جنب سد کارون ۳ رخ داد که طی آن یک دستگاه خودروی نیسان با پژو ۴۰۵ برخورد کرد. این محور کوهستانی یکی از مسیرهای پرتردد منطقه محسوب می‌شود و وقوع چنین تصادف‌هایی در آن سابقه‌دار است.

 وی افزود: در پی این سانحه، سه نفر از سرنشینان خودروها که همگی مرد و در سنین ۲۹، ۱۱ و ۴۷ ساله بودند، دچار آسیب‌دیدگی شدند. 

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم  پزشکی جندی‌شاپور اهواز گفت: وضعیت جسمانی مصدومان توسط تیم‌های اورژانس بررسی و اقدامات اولیه درمانی در محل انجام شد.

دکتر احمدی  افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان شهدا ایذه منتقل شدند تا تحت مراقبت‌های تخصصی قرار گیرند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ