یک کارخانه در شهرک صنعتی «توس» مشهد دچار آتشسوزی گسترده شد
مدیر روابط عمومی آتشنشانی مشهد گفت: یک کارخانه در شهرک صنعتی «توس» مشهد دچار آتشسوزی گسترده شد و عملیات مهار آتش ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، وحید باخدا روز دوشنبه افزود: این آتش سوزی سنگین دقایقی قبل در انبار پنبه به مساحت ۸۰۰ متر به سازمان آتشنشانی مشهد اعلام و آتشنشانان به محل اعزام شدند.
وی اضافه کرد: برای مهار این آتشسوزی بیش از ۵۰ آتشنشان از ۶ ایستگاه به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی آتشنشانی مشهد اظهار کرد: تاکنون این آتشسوزی خسارت جانی نداشته است.