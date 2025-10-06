خبرگزاری کار ایران
سرخط خبرها :
یک کارخانه در شهرک صنعتی «توس» مشهد دچار آتش‌سوزی گسترده شد

یک کارخانه در شهرک صنعتی «توس» مشهد دچار آتش‌سوزی گسترده شد
مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی مشهد گفت: یک کارخانه‌ در شهرک صنعتی «توس» مشهد دچار آتش‌سوزی گسترده شد و عملیات مهار آتش ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، وحید باخدا روز دوشنبه  افزود: این آتش سوزی سنگین دقایقی قبل در انبار پنبه به مساحت ۸۰۰ متر به سازمان آتش‌نشانی مشهد اعلام و آتش‌نشانان به محل اعزام شدند.

وی اضافه کرد: برای مهار این آتش‌سوزی بیش از ۵۰ آتش‌نشان از ۶ ایستگاه به محل اعزام شدند و عملیات مهار آتش ادامه دارد.

مدیر روابط عمومی آتش‌نشانی مشهد اظهار کرد: تاکنون این آتش‌سوزی خسارت جانی نداشته است.

 

