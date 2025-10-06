انعقاد تفاهمنامه همکاری علمی و فرهنگی دانشگاه شیراز و آستان امام حسین (ع)
طی نشستی تخصصی، تفاهمنامه همکاری علمی و فرهنگی میان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و مرکز زبان و ادبیات عربی وابسته به آستان مقدّس امام حسین (ع) منعقد شد.
به گزارش ایلنا، در این مراسم که با حضور دکتر محمد علی الهُوبی، رئیس مرکز زبان و ادبیات عربی آستان مقدّس امام حسین (ع)، دکتر محمد نوری الموسوی، استاد دانشگاه بابِل و حیدر عامری کارشناس مرکز زبان و ادبیات عربی و همچنین سعید حسامپور، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، دکتر سیدحسین مرعشی رئیس بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه و جمعی از اعضای هیئتعلمی این بخش ترتریب یافت؛ تفاهمنامه همکاری علمی و فرهنگی میان بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و مرکز زبان و ادبیات عربی وابسته به آستان مقدّس امام حسین (ع) به امضا رسید.
در ابتدای این نشست، سیدحسین مرعشی، رئیس بخش زبان و ادبیات عربی ضمن خیرمقدمگویی به هیئت عراقی، بر اهمیت گسترش همکاریهای علمی و فرهنگی بین مراکز علمی ایران و عراق تأکید و ابراز امیدواری کرد، این تفاهمنامه زمینهساز برنامههای علمی و مؤثر در آینده باشد.
وی همچنین با اشاره به پیشینه علمی و فرهنگی آستان مقدس امام حسین (ع)، همکاری با این مرکز را گامی مؤثر در جهت تحکیم پیوندهای دیرینه دو ملت دانست.
در ادامه محمد علی الهُوبی ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه شیراز، به تشریح اهداف و فعالیتهای مرکز تحت مدیریت خود پرداخت و بر اشتراک رسالت دو نهاد در زمینهی توسعهی زبان و ادبیات عربی و خدمت به میراث اسلامی تأکید کرد.
در پایان مراسم، متن تفاهمنامهی همکاری که در دو نسخهی فارسی و عربی تهیه شده بود؛ به امضای دکتر سیدحسین مرعشی به نمایندگی از بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز و دکتر محمد علی الهُوبی به نمایندگی از آستان مقدّس امام حسین (ع) رسید و مبادله شد.