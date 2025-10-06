معاون دادستان مرکز فارس خبرداد؛
کیفرخواست پرونده سما جهانباز طی روزهای آینده صادر و ابلاغ میشود
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از صدور قرار نهایی پرونده سما جهانباز، دختر گمشده در شیراز، خبر داد و گفت: کیفرخواست این پرونده طی روزهای آینده صادر و ابلاغ میشود.
به گزارش ایلنا، بیژن کشاورز اعلام کرد: پرونده سما جهانباز، دختر جوان گمشده در شیراز، در ادامه روند قانونی، به صدور «قرار جلب به دادرسی» منجر شده است.
وی با تاکید بر اینکه کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است، افزود: کیفرخواست در روزهای آینده صادر و ابلاغ خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، موضوع مطالبه دیه شخص مفقود، محور کیفرخواست خواهد بود؛ پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح در شیراز ارسال میشود.
سما جهانباز، دختر جوان اصفهانی که به عنوان مسافر به شیراز سفر کرده بود، در تیرماه ۱۴۰۱ در بلوار شریعتی این شهر مفقود شد و تاکنون بهرغم تلاشهای صورتگرفته، هیچگونه ردپایی از او به دست نیامده است.