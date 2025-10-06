به گزارش ایلنا، بیژن کشاورز اعلام کرد: پرونده سما جهانباز، دختر جوان گمشده در شیراز، در ادامه روند قانونی، به صدور «قرار جلب به دادرسی» منجر شده است.

وی با تاکید بر اینکه کیفرخواست این پرونده هنوز صادر نشده است، افزود: کیفرخواست در روزهای آینده صادر و ابلاغ خواهد شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس خاطرنشان کرد: به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی، موضوع مطالبه دیه شخص مفقود، محور کیفرخواست خواهد بود؛ پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح در شیراز ارسال می‌شود.

سما جهانباز، دختر جوان اصفهانی که به عنوان مسافر به شیراز سفر کرده بود، در تیرماه ۱۴۰۱ در بلوار شریعتی این شهر مفقود شد و تاکنون به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، هیچ‌گونه ردپایی از او به دست نیامده است.

