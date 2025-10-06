خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت ۲۳۰ میلیارد ریالی سرمازدگی به کشاورزان بویین میاندشتی

خسارت ۲۳۰ میلیارد ریالی سرمازدگی به کشاورزان بویین میاندشتی
کد خبر : 1696522
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی بویین میاندشت گفت: سرمازدگی، به محصولات سیب زمینی، لوبیا و ذرت کشاورزان این شهرستان ۲۳۰ میلیارد ریال خسارت وارد کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، نبی الله اکبری ضمن اشاره به اینکه این حادثه طبیعی در چند روز اخیر اتفاق افتاده است، اظهار داشت: متاسفانه سرمای زودرس و کاهش ناگهانی افت دما موجب آسیب دیدن محصولات سیب زمینی، لوبیا و ذرت کشاورزان بویین میاندشت به میزان ۱۷۰، ۴۰ و ۲۰ میلیارد ریال شد.

وی سطح زیر کشت مزارع سیب زمینی این دیار را یک هزار ۳۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: سرما برگ و ساقه حدود ۹۰ درصد این محصول را از بین برده، اما غده‌های زیر خاک آسیب چندانی ندیده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی بویین میاندشت پیش بینی برداشت سیب زمینی از اراضی این شهرستان را در سال جاری ۴۵ هزار تن بیان داشت و اعلام کرد: با سرمازدگی اخیر، شاهد کاهش ۲۵ درصدی عملکرد تولید این محصول هستیم.

وی با بیان اینکه در امسال ۱۵۰ هکتار لوبیا و ۲۰۰ هکتار ذرت در بویین میاندشت کشت شده است، گفت: سرما به ۷۵ هکتار لوبیا و ۸۰ هکتار ذرت آسیب زده است.

اکبری با اشاره به پیش بینی برداشت ۳۷۵ تن لوبیا و ۱۴ هزار تن ذرت از مزارع بویین میاندشت در سال جاری، اظهار داشت: ۵۰ درصد محصول لوبیا و ۴۰ درصد ذرت دچار کاهش عملکرد شده است.

وی گفت: کشاورزانی که اراضی و محصولات خود را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه مربوطه و ارائه مدارک لازم، روند بررسی و پرداخت خسارتشان را پیگیری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی