خسارت ۲۳۰ میلیارد ریالی سرمازدگی به کشاورزان بویین میاندشتی

به گزارش ایلنا از اصفهان، نبی الله اکبری ضمن اشاره به اینکه این حادثه طبیعی در چند روز اخیر اتفاق افتاده است، اظهار داشت: متاسفانه سرمای زودرس و کاهش ناگهانی افت دما موجب آسیب دیدن محصولات سیب زمینی، لوبیا و ذرت کشاورزان بویین میاندشت به میزان ۱۷۰، ۴۰ و ۲۰ میلیارد ریال شد.

وی سطح زیر کشت مزارع سیب زمینی این دیار را یک هزار ۳۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: سرما برگ و ساقه حدود ۹۰ درصد این محصول را از بین برده، اما غده‌های زیر خاک آسیب چندانی ندیده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی بویین میاندشت پیش بینی برداشت سیب زمینی از اراضی این شهرستان را در سال جاری ۴۵ هزار تن بیان داشت و اعلام کرد: با سرمازدگی اخیر، شاهد کاهش ۲۵ درصدی عملکرد تولید این محصول هستیم.

وی با بیان اینکه در امسال ۱۵۰ هکتار لوبیا و ۲۰۰ هکتار ذرت در بویین میاندشت کشت شده است، گفت: سرما به ۷۵ هکتار لوبیا و ۸۰ هکتار ذرت آسیب زده است.

اکبری با اشاره به پیش بینی برداشت ۳۷۵ تن لوبیا و ۱۴ هزار تن ذرت از مزارع بویین میاندشت در سال جاری، اظهار داشت: ۵۰ درصد محصول لوبیا و ۴۰ درصد ذرت دچار کاهش عملکرد شده است.

وی گفت: کشاورزانی که اراضی و محصولات خود را تحت پوشش بیمه قرار داده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه مربوطه و ارائه مدارک لازم، روند بررسی و پرداخت خسارتشان را پیگیری کنند.

