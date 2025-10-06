به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در جلسه بررسی طرح‌های کشت گلخانه‌ای و تغییر الگوی کشت که با هدف توسعه پایدار بخش کشاورزی و ساماندهی تولیدات زراعی در شرایط کم‌آبی در سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: موضوع گلخانه‌ها یک تکلیف قانونی است و همکاران در این حوزه اقدامات خوبی انجام داده‌اند، اما مهم‌ترین عامل موفقیت در این طرح‌ها، تأمین آب است.

وی افزود: در صورتی که منابع آبی وجود نداشته باشد، حتی با فراهم بودن گاز و برق نیز طرح‌ها با مشکل مواجه خواهند شد.

گودرزی با اشاره به گام‌های برداشته‌شده برای اجرای طرح‌های گلخانه‌ای، از تشکیل یک کمیته کارشناسی برای بررسی دقیق‌تر این اقدامات خبر داد و گفت: این کمیته با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و سایر نهادهای مرتبط فعالیت خواهد کرد.

وی همچنین تشکیل کمیته‌های کارشناسی در دو سطح را پیشنهاد کرد و گفت: سطح نخست این کمیته‌ها در شهرستان‌ها و به ریاست فرمانداران تشکیل می‌شود تا با استفاده از ظرفیت جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، اتاق اصناف و نخبگان محلی، تصمیم‌های مؤثری برای توسعه گلخانه‌ها اتخاذ شود. گزارش اولیه این کمیته‌ها باید ظرف دو هفته آینده به استانداری ارسال شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: سطح دوم کمیته در استان تشکیل می‌شود تا پس از بررسی‌های کارشناسی، جمع‌بندی نهایی انجام گیرد.

به گفته وی، در صورت نبود منابع پایدار آبی، سایر امکانات از جمله برق و گاز نیز نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت طرح‌ها باشد.

گودرزی تأکید کرد: اجرای موفق طرح‌های گلخانه‌ای نیازمند مطالعات دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از نظر کارشناسان خبره است تا تصمیم‌سازی‌ها بر پایه کار علمی و کارشناسی انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر اهمیت مطالعات کارشناسی در طرح‌های کشاورزی گفت: سازمان جهاد کشاورزی باید مطالعات مربوط به تغییر الگوی کشت را تهیه و برای تصمیم‌گیری نهایی به استانداری ارائه کند تا در صورت نیاز، اعتبارات لازم برای اجرای آن اختصاص یابد.

گودرزی در ادامه افزود: طرح ارائه‌شده از سوی مهندس احمدی طرحی مطلوب و قابل‌اجرا است که باید بار دیگر به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او، بخشی از این طرح به ایجاد نیروگاه خورشیدی در مجاورت رودخانه سابق و بخش دیگر به توسعه گلخانه‌ها اختصاص دارد که با استقبال کشاورزان نیز روبه‌رو شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی پایدار اظهار کرد: در صورت ارائه مکتوب طرح، آن در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های اجرایی بررسی خواهد شد. همچنین موضوع استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی در کنار شهرک‌های گلخانه‌ای به‌عنوان منبع گرمایش در فصول سرد و جایگزینی برای گاز مورد توجه قرار دارد.

گودرزی تأکید کرد: کارشناسان خبره در دستگاه‌های مرتبط باید در روند بررسی و تصمیم‌گیری مشارکت فعال داشته باشند تا نتایج مبتنی بر نظر کارشناسی و مطالعات دقیق باشد. وی پیشنهاد کرد بررسی‌ها ظرف دو هفته آینده تکمیل و گزارش نهایی برای تصمیم‌گیری در جلسه بعدی ارائه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین از دعوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی، به جلسه آینده خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت نمایندگان می‌تواند در تسریع روند اجرای طرح‌ها مؤثر باشد.

وی تصریح کرد: پیش‌نیاز موفقیت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، تدوین برنامه‌ای کارشناسی و هماهنگ است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در قالب یک تیم واحد برای تحقق اهداف بخش کشاورزی همکاری کنند.

