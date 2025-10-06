رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد؛
انهدام اعضای باند کلاهبرداران رسید ساز جعلی در شیراز
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ٤ نفر که با رسیدساز جعلی در معاملات خریدوفروش موبایل بهصورت عمده از ١٤ نفر مبلغ ٤٠ میلیارد ریال در سطح شهر شیراز اقدام به کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی، بیان داشت: اوخر شهریورماه سالجاری پروندههایی به پلیس آگاهی استان ارجاع و بهمنظور رسیدگی به اداره جعل و کلاهبرداری ارسال شد.
وی تصریح کرد: در بررسیها و تحقیقات اولیه مشخص شد که شخصی با هویت معلوم دارای مغازه موبایل فروشی با همکاری ٣ نفر دیگر با روش رسید ساز جعلی با موضوع خریدوفروش تلفن همراه بهصورت عمده اقدام به کلاهبرداری از ١٤ نفر نموده و سپس مغازه را تعطیل و به مکان نامعلومی رفته و متواری شدهاند.
این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند هر ٤ نفر متهم را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.
حافظی با بیان اینکه متهمان تا کنون به ٤٠ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کردهاند، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.