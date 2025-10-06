انهدام اعضای باند کلاهبرداران رسید ساز جعلی در شیراز

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی، بیان داشت: اوخر شهریورماه سال‌جاری پرونده‌هایی به پلیس آگاهی استان ارجاع و به‌منظور رسیدگی به اداره جعل و کلاهبرداری ارسال شد.

وی تصریح کرد: در بررسی‌ها و تحقیقات اولیه مشخص شد که شخصی با هویت معلوم دارای مغازه موبایل فروشی با همکاری ٣ نفر دیگر با روش رسید ساز جعلی با موضوع خرید‌و‌فروش تلفن همراه به‌صورت عمده اقدام به کلاهبرداری از ١٤ نفر نموده و سپس مغازه را تعطیل و به مکان نا‌معلومی رفته و متواری شده‌اند.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران پلیس تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی موفق شدند هر ٤ نفر متهم را شناسایی و آنان را دستگیر کنند.

حافظی با بیان اینکه متهمان تا کنون به ٤٠ میلیارد ریال کلاهبرداری اقرار کرده‌اند، گفت: افراد مذکور برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

انتهای پیام/