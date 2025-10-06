خبرگزاری کار ایران
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک:

جرایم حذف پارکینگ در ساختمان‌ها صرف ساخت پارکینگ‌های عمومی شده است

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک گفت: تمامی درآمدهای حاصل از جرایم حذف پارکینگ در ساختمان‌ها، به صورت کامل و اختصاصی صرف ساخت و توسعه پارکینگ‌های عمومی در اراک شده است. این اقدام، گامی مؤثر در راستای کاهش بار ترافیکی و ارتقاء کیفیت زندگی شهری محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، عباس خسروانی افزود: طبق قانون، تمامی درآمدهای ناشی از حذف پارکینگ باید در حسابی به نام «حساب حذف پارکینگ» تجمیع می‌شود. این درآمدها صرف توسعه و تجهیز پارکینگ‌های عمومی می‌شود و همچنین از تبدیل ساخت‌وسازهای جدید به عامل تشدید کمبود خدمات شهری جلوگیری خواهد شد.

وی بر اهدافی که شورای شهر اراک در راستای اجرای قانون مذکور پیگیری می‌کند اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: رعایت کامل این قانون در دوره ششم شورای شهر اراک، نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه مدیریت شهری برای پایبندی به قانون، شفافیت مالی و خدمت‌رسانی موثر به شهروندان است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک اظهار داشت: از ابتدای سال 1401 تاکنون، حدود 424 میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه در این بخش اخذ شده که از این میزان، 620 میلیارد ریال صرف خرید 2 قطعه زمین در خیابان محسنی اراک برای ساخت 2 پارکینگ عمومی شده و مابقی به عملیات عمرانی اختصاص یافته است.

خسروانی تصریح کرد: پارکینگ‌های خیابان محسنی اراک در 5 طبقه و با ظرفیت 163 خودرو احداث خواهد شد. بحران ترافیک و کمبود جای پارک در مناطق پرتردد شهر اراک، شورای شهر و شهرداری را بر آن داشته تا سیاست ساخت پارکینگ‌های عمومی در مرکز شهر را در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی به تشریح موقعیت پارکینگ‌های عمومی خیابان محسنی اراک پرداخته و بیان داشت: در طراحی این 2 پارکینگ عمومی، مطالعات فنی دقیق، مکان‌یابی مناسب و مدیریت بهره‌برداری هوشمند مدنظر قرار گرفته تا این پروژه‌ها بتوانند نقش مؤثری در کاهش معضل ترافیک و بهبود محیط‌زیست شهری ایفا کنند.

